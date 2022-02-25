«Я зарабатываю больше»: Лера Кудрявцева рассказала, что ее молодой муж сидит без работы

Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Фото: Инстаграм.

Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Муж телеведущей младше ее на 16 лет. Неудивительно, что многие предрекали им скорый развод. Но, вопреки мнению злопыхателей, супруги счастливы и воспитывают трехлетнюю дочь Машу. В интервью YouTube-каналу «Начало» Кудрявцева откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем и о семейном бюджете.

Лера не скрывает, что зарабатывает больше супруга, который сейчас остался без работы. В свое время Игорь играл во многих хоккейных клубах, в том числе «Динамо», «ЦСКА», «Салават Юлаев» и других. К своим 34 годам Макаров завершил профессиональную спортивную карьеру и пока не определился, чем будет заниматься дальше.

- Он сейчас в поиске себя, - отметила телеведущая.

Лера уверяет, что совсем не чувствует разницу в возрасте с мужем. Во многом она более мобильна, чем Игорь, оказавшийся домоседом.

- Есть мальчики, которые в семь лет спасают сестру из горящего дома, а есть мужчины, которые и в 60 лет остаются детьми. Мой мужчина как молодой старичок. Если я еще как-то в своем возрасте бодрюсь, то он уже такой: немножечко занудный, домашний. Однако я иногда чувствую, что ему где-то не хватает опыта, - рассказала Лера.

По словам телеведущей, они с мужем совершенно разные. У них разное отношение к спорту, не совпадают вкусы в еде и взгляды на жизнь. Тем не менее, они стараются подстраиваться друг под друга. Лера не скрывает, что за годы брака у них пропала романтика в отношениях. Зато появилась стабильность и сохранилась любовь.

- Когда ты долго замужем, любовь остается, но страсть проходит. Все спокойно, рутина быт, - призналась Лера.

Игорь – очень любящий отец: он много времени проводит с дочкой и часто делится ее фотографиями в Инстаграме.

Игорь – очень любящий отец: он много времени проводит с дочкой и часто делится ее фотографиями в Инстаграме. Макаров называет Машу своим «любимым сокровищем». Малышка растет не по годам развитой: она отлично считает, читает, изучает английский язык и рассказывает стихи наизусть. Дочь телеведущей и хоккеиста впервые пошла в детский сад в сентябре прошлого года. Маша получает образование в одном из элитных учебных заведений Московской области – в гимназии имени Евгения Примакова. Стоимость обучения в ней даже для дошкольников составляет 800 тысяч рублей в год.

Телеведущая рассказывала, что выбрала гимназию имени Примакова, поскольку эта школа находится ближе всего к ее дому в Подмосковье. Учебное заведение расположено в Одинцовском районе на Рублевском шоссе. Возможно, Леру привлек и тот факт, что обучение в гимназии с юных лет ведется на двух языках – русском и английском. В учебном заведении работают преподаватели из Великобритании, Австралии и Канады. Дошкольников учат по лучшим британским методикам. Кроме того, у детей есть возможности для творческого и спортивного развития: при гимназии работает школа танцев Аллы Духовой «Тодес», есть бассейн, секция шахмат, музыкальная и театральная студии. Старшеклассники учатся в интеграции с МГИМО и МГУ, где они проводят много времени, выбирая будущую профессию.

Одной только готовности родителей выложить за обучение кругленькую сумму недостаточно: детей сюда принимают на конкурсной основе. Даже самые младшие ученики должны сначала пройти психолого-педагогическое тестирование.