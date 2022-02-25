Зеленые просторы

В этом году в рамках работ по восстановлению и сохранению «Покровского-Стрешнева» природно-исторический парк дополнительно озеленят.

В этом году в рамках работ по восстановлению и сохранению «Покровского-Стрешнева» природно-исторический парк дополнительно озеленят. Там высадят более 2360 деревьев, свыше 36,4 тысяч кустарников и разобьют 14,3 тыс. цветников. По задумке специалистов, эти растения добавят парку декоративных акцентов, которые будут меняться в зависимости от сезона.

— Чтобы оживить парк и добавить впечатлений, предлагается локально дополнить территорию яркими акцентами, рекомендованными к высадке на особо охраняемой природной территории, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Весной будут радовать глаз цветущие кустарники, летом монотонную зеленую листву разбавят декоративно-лиственные растения, осенью проявится широкая гамма кленов и кизильника с почти огненной окраской листьев, а зимой на фоне белого снега останутся побеги деренов.

Главную роль в озеленении «Покровского-Стрешнева» отведут лиственным породам. Это будут деревья, которые используют при лесовосстановлении. Также в парке высадят виды, которые давно здесь растут — липы, вязы, дубы. Открытые луга и газоны сохранят, так как они добавляют разнообразие в природную среду. При выборе кустарников предпочтение отдадут породам, которые характерны для этой территории.

В Департаменте капитального ремонта отметили, что «Покровское-Стрешнево» озеленят с учетом принципа пяти парков в одном. В частности, более 2000 деревьев появится в досугово-рекреационном, эколого-просветительском и природном парках. Это будут липа, рябина, дуб, вяз и боярышник. Среди планируемых к высадке почти более 28,7 тыс. кустарников преобладают кизильник, лапчатка, чубушник («садовый жасмин»), дерен и можжевельник. В цветниках площадью более 5600 кв. м появятся дербенник, мордовник, кровохлебка и молиния.

— В эколого-просветительском парке по берегу реки Химки предусматривается восстановить околоводную растительность, — добавляет Сергей Мельников. — Здесь предлагается высадить незабудку болотную, папоротник женский, сусак зонтичный, они позволят поддержать природный облик территории. В Елизаветинском овраге для того чтобы предотвратить схождение с тропинок и вытаптывание растений, вдоль маршрутов запланированы ремизные посадки кустарников и многолетников. Они станут дополнительной кормовой базой для животных и птиц.

В историко-культурном парке берега водоемов оформят не только водными растениями, но и декоративными кустарниками. Гости «Покровского-Стрешнева» смогут с пешеходного моста любоваться видами на живописную береговую линию, которая граничит с лесом. Ярких красок в осенне-зимний пейзаж добавит дерен — неприхотливый кустарник, давно полюбившийся садоводам. Для спортивного парка подобрали деревья, которые круглый год будут создавать декоративный эффект — это липа, вяз, клен и рябина.

Координатор общественного движения «Архнадзор» Ирина Трубецкая больше пяти лет изучала историю и архитектуру усадьбы «Покровское-Стрешнево». Она считает, что прилегающий парк заслуживает не меньшего внимания, чем его главное здание.

— Последняя владелица усадьбы — княгиня Шаховская, поддерживала образ парка как темного леса с деревьями, которые она там высаживала, — говорит Трубецкая. — Этот почти сказочный образ жив до сих пор, и важно его и дальше сохранять. Уж настолько он был необычен, интересен, особенно то, каким он стал во второй половине XIX века. Все это требует большого внимания. Безусловно, нужно бережно отнестись к природной части парка. Выявить, какие там остались деревья из тех, что высадила Евгения Федоровна. Может, дожили и более ранние.

По словам эксперта, все это наследие должны тщательно изучить экологи и дендрологи.

— Возможно, стоит поставить какие-то объяснительные стенды. Например, что вот эта линия деревьев датируется такими-то годами. Мне кажется, это было бы интересно, — резюмировала Ирина Трубецкая.