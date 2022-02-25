Минобороны: На острове Змеином сложили оружие 82 украинских военнослужащих

Донецкая область. Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, добровольно сложившее оружие в районе села Петровское в Донецкой области. Фото: Управление народной милиции ДНР/ТАСС

В Минобороны России сообщают, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России.

- Группировка войск Донецкой народной республики на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск Луганской Народной республики в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров. Вчера подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме, персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку, - сообщает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что "националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации".

Представитель ведомства отмечает, что в ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. Только в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

"Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также, одно из подразделений морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой", - говорится в обращении Конашенкова.

В Минобороны также представили список уничтоженных объектов и военной техники в районе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами.

118 - военных объектов военной инфраструктуры Украины и много военной техники.

11 - военных аэродромов.

13 - пунктов управления и узлов связи ВСУ.

14 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса».

36 - радиолокационных станций.

5 - боевых самолетов.

1 - вертолет.

5 - беспилотных летательных аппаратов.

18 - танков и других боевых бронированных машин.

7 - реактивных систем залпового огня.

41 - единица специальной военной автомобильной техники.

5 - боевых катеров.