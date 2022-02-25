«Единая Россия» увеличит размер помощи беженцам и жителям Донбасса

«Единая Россия» организует новые направления волонтерской помощи не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик. Необходимо помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни, об этом на ВКС с региональными отделениями партии заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА ПЕРЕДОВОЙ»

Политик сообщил, что партия открыла централизованный сбор денег в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию «Единая Россия» проводила в начале пандемии – благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.

«Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность», - отметил Андрей Турчак.

Вслед за военной помощью народные республики остро нуждаются в гражданских специалистах, в первую очередь - врачах и медицинском персонале, отметил он.

«Единая Россия» запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи», - сказал Андрей Турчак.

Это направление возглавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, партия запустит на Донбассе «Поезда здоровья».

«Это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты - окулисты, лоры, педиатры. Никуда не делся ковид, будут и специалисты по этому направлению. Будем помогать стационарно, оборудованием и медикаментами», – сказал Дмитрий Хубезов.

Чтобы оценить потребности в медицинской и гуманитарной помощи уже сегодня сводный волонтерский отряд выедет на территорию ЛДНР, сообщил депутат Госдумы, координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Помимо этого, «Единая Россия» организует досуг и обучение детей беженцев. Идет закупка игрушек, детских книг, наборов для творчества. «Молодая Гвардия Единой России» в нескольких ПВРах открыла детские комнаты, где работают волонтеры-медики и волонтеры-психологи.

«В Самарской и Рязанской областях детям будут выдаваться специальные карточки для посещения парков развлечений. Саратовское отделение «Единой России» бесплатно распределяет билеты для посещения театров и цирков беженцами с детьми. Этот опыт нужно использовать», - сказал Андрей Турчак.

ПЕРВЫЕ 800 ТОНН ГРУЗА ОТПРАВЛЕНЫ В 24 РЕГИОНА

Дополнительное направление работы волонтеров – помощь пассажирам, рейсы которых были отменены и которых перенаправляют в другие города для перелетов.

«Партия должна посмотреть, чем можно помочь - логистика, организация питания пассажиров. Важно, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Он сообщил, что первые 800 тонн гуманитарного груза от 24 региональных отделений «Единой России» распределены по ПВР Ростовской области. Еще 500 тонн будут перенаправлены в регионы, где открыты 400 ПВР. В них размещено более 120 тысяч человек. Также «Единая Россия» на базе своих общественных приемных организовала правовые центы для помощи беженцам.

Напомним, «Единая Россия» в первый день эвакуации жителей Донбасса объявила сбор гуманитарной помощи и создала резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.