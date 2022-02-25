Марата Башарова уволили из-за запоя, а не из-за фотографии с Путиным

Многие решили, что увольнение Башарова связано с его постом в Инстаграме. В своем микроблоге артист опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В очередной скандал попал артист Марат Башаров. По его вине чуть не сорвались гастроли Театра «Школа современной пьесы» на Кипре. Художественный руководитель «Школы...» Иосиф Райхельгауз заявил, что Башаров больше не будет занят в спектаклях театра. Он играл в «Городе» по пьесе Гришковца.

«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряжённой ситуации повёл себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! – написал Иосиф Райхельгауз президенту фестиваля Светлане Сусловой. - Я, художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М.А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы.

Больше М. Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра. Запланированный спектакль «Город» состоится в назначенное время на сцене театра «Риалто» в городе Лимассол, а роль главного героя сыграет прилетающий к нам Заслуженный артист России Вадим Колганов, хорошо известный Вам по многочисленным телефильмам, ледовым и спортивным телешоу и т. д. Гарантирую высокий художественный уровень спектакля «Город»»...

Многие решили, что увольнение Башарова связано с его постом в Инстаграме. В своем микроблоге артист опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным.

И написал коротко: «Спасибо!».

Эта фотография сделана лет 20 назад в Кремле на вручении Башарову Государственной премии РФ в области киноискусства. В свете конфликта на Украине она получила новый смысл... Многие решили, что Башаров так выразил поддержку военной операции, за что и пострадал. Но причина его отстранения от работы, скорее всего, не только в фотографии.

Как написала в Фейсбуке президент театрального фестиваля «Пять вечеров на Кипре» Светлана Суслова, Иосиф Райхельгауз так отреагировал на неявку артиста Башарова на самолет в Ларнаку для проведения спектакля «Город» в рамках театрального фестиваля. Как говорят, у Башарова начался очередной запой.