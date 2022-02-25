Ирина Великанова: Почему вы молчали, когда заживо сжигали людей в Одессе?

Ирина Великанова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После того, как президент России положительно ответил на обращение Госдумы с предложением признать Донецкую и Луганскую народные республики, и подписал соглашения с их руководителями, ратифицированные обеими палатами российского парламента, было объявлено об операции на Донбассе, которая должна была обеспечить в конечном итоге мир на территориях, где проживает более 770 тысяч людей с российскими паспортами.

«КП» обратилась к директору Государственного Центрального Музея современной истории России Ирине Яковлевне Великановой.

- Когда Владимир Путин перед тем, как объявить о признании двух республик Донбасса «прочел лекцию» об истории Украины, о том, кто и как формировал это государство, кто-то недоумевал, а кто-то иронизировал — зачем весь этот ликбез?

- Можно сколько угодно иронизировать, но такое обращение к истории было совершенно оправданно. К сожалению, значительная часть нашего общества слишком мало информирована о том, что действительно происходило на Донбассе последние 8 лет. Как, впрочем, и об истории этих земель и живущих здесь людей. Об исторических предпосылках нынешнего конфликта знают, мягко говоря, не все наши сограждане.

- Люди не знают, что Донбасс исторически был одним из центров силы российской империи?

- Хочу всем напомнить, что история Донбасса неразрывно связана с историей России. На плакатах начала 20 века Донбасс называли промышленным сердцем России. Где мирно жили друг с другом русские, украинцы, евреи и люди других национальностей. С доминирование русского языка и культуры. И менталитет жителей Донбасса всегда отличался - и отличается сейчас - от менталитета жителей центральной части и, тем более, запада Украины.

- Так было всегда?

- Да. И, конечно, этот донбасский менталитет никак не был совместим с тем украинским национализмом, который усиленно насаждался с 2014-го года в украинском обществе. Хотя, как напомнил наш президент, усиливаться этот национализм начал еще с 90-х, с момента развала СССР. И понятно, что люди с таким менталитетом не могли согласиться с тем, что, по существу, на Украине в 2014-м произошел переворот. И были проигнорированы все прежние договоренности. А Донбасс с этим просто не мог не согласиться.

- Россия тогда не вмешивалась?

- Пыталась все 8 лет содействовать решению конфликта между Киевом и Донецком с Луганском дипломатическим путем. И все это время там шел геноцид русскоязычного, русского населения на этих землях. В 90-е годы мы признали новые геополитические реалии. Мы, конечно, можем говорить о том, сколько территорий было «украинскими» до «подарков» от Ленина, Сталина, Хрущева. Но важно именно то, что Россия признала новые геополитические реалии. Об этом сказал Владимир Путин. Мы долго не вмешивались в происходящее на Украине.

- Так почему сейчас вмешались?

- Потому что к нам обратились руководители Донецкой и Луганской народных республик. Потому что людям там уже просто невыносимо было жить. В условиях геноцида. И люди простые просились в Россию — защитите нас!

- Мы так долго ждали...

- Россия всегда занимала очень взвешенную геополитическую позицию. А сейчас просто все дошло до последней черты. Там была настоящая гуманитарная катастрофа. И мы не могли поступить по- другому.

- Критики наших действий так не считают...

- Когда в соцсетях начинают писать «братья-украинцы, простите нас!», мне хочется их спросить: они в глаза беженцев с Донбасса не хотят посмотреть? Почему они молчали, когда заживо сжигали людей в Одессе в мае 2014 года? Кто-то из них знает про аллею ангелов в Донецке? Этот мемориал посвящен детям, погибшим на Донбассе от рук украинских военных. Тем, кто просят прощения и обвиняют Россию в развязывании войны , напоминаю: война шла там эти 8 лет! И поговорите об этом с жителями Донецка и Луганска.

- Что такие люди вынесут из подобных разговоров?

- Как минимум увидят, что люди на Донбассе мало чем отличаются от жителей юга России. Они такие же, как мы. И с этими людьми происходила гуманитарная катастрофа. Когда их пытались заставить жить в мире, где героизировали Бандеру и Шухевича, а память наших предков, сражавшихся с фашизмом, предавали. Как могло случиться такое, что в даже США шествие Бессмертного полка проходило, а на Украине его запрещали! И те, кто запрещали, потом еще начинали угрожать созданием создания ядерного оружия...