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В мире26 февраля 2022 6:33

22.2.22 в 2:22 в США родилась девочка, которой пророчат счастливую жизнь

Родители специально не выбирали ни день, ни час ее рождения
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В одной из больниц Северной Каролины 22 февраля на свет родилась девочка. Невероятно, но факт - время ее рождения – 2:22 утра

В одной из больниц Северной Каролины 22 февраля на свет родилась девочка. Невероятно, но факт - время ее рождения – 2:22 утра

Фото: Twitter.com

Текущий год обеспечил цифровую комбинацию одного из своих дней, а именно 22 февраля, состоящую из одних двоек.

Считая, что этот день принесет особую удачу, на 22 февраля многие пары запланировали свои свадьбы, а беременные надеялись на то, что их ребенок появится на свет так, чтобы в свидетельстве о его рождении появились пять двоек.

В одной из больниц Северной Каролины 22 февраля на свет родилась девочка. Невероятно, но факт - время ее рождения – 2:22 утра.

Но и на этом череда совпадений не закончилась: родильное отделение, в котором лежала ее мать, значится под номером 2.

Через несколько часов счастливые родители объявили, что назовут новорожденную Джудой.

Для Аберли и Хэнка Спир появление Джуды на свет – особое событие и настоящее благословление. И дело вовсе не в дате и времени ее рождения, а в невероятных трудностях, возникшем на этом пути.

Дело в том, что несколько лет назад у Аберли Спир врачи нашли лимфому Ходжкина. Это онкологическое заболевание, а также методы его лечения почти не оставляют шансов на зачатие и беременность. Но у Аберли хватило сил при помощи врачей преодолеть все преграды и явить на свет здоровую девочку.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ