Как животные создали собственную «народную медицину»: людям на заметку

Прикладывание раздавленного комара к ранам наблюдается в группе шимпанзе регулярно Фото: Shutterstock

В лесу западно-африканского государства Габон шимпанзе по имени Сюзи одним взмахом ловко выхватывает из воздуха комара. Она убивает его, а затем прикладывает раздавленного москита к ране на ноге своего маленького сына.

Сюзи не единственная, кто делает подобное. Такое же поведение — прикладывание раздавленного комара к ранам — наблюдается в группе шимпанзе регулярно.

Исследователи международного проекта Ozouga Chimpanzee Project долго наблюдали за таким, казалось бы, странным, поведением обезьян. И пришли к выводу, что комары, скорее всего, обладают свойством, которое помогает заживлению ран.

А поведение Сьюзи в очередной раз доказывает, что животным «ничто человеческое не чуждо» - подобно нам, они практикуют самолечение. В научном мире такое явление называется зоофармакогнозией.

МНОГОНОЖКИ - ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ

Сомневаетесь? Вот вам ещё один пример. Обезьяны-капуцины из Южной Америки регулярно трут себя многоножками. Зачем? Все просто: многоножки содержат особые химические вещества, в том числе бензохиноны, которые, как было доказано, отпугивают комаров.

Учёные также не раз отмечали, что обезьяны чаще применяли лечение многоножками в сезон дождей, когда комаров было больше, и даже по-братски делили одну «тушку» на всех.

Профессор из Австралийского национального университета Уильям Фоули, эксперт по влиянию растений на животных,

говорит, что «проблема понимания использования лекарственных растений на животный мир всегда была экспериментальной, но, наверное, уже пришло время научной среде заняться этой темой серьёзно».

ДРАЦЕНА ОТ БОЛИ

Азиатские человекообразные обезьяны, орангутаны, готовят мазь из листьев местного растения под названием драцена кантлейи (Dracaena cantleyi) и собственной слюны. Это образует пенистую смесь, которую умные приматы втирают в определенные точки на теле.

Анализ драцены показал, что её листья содержат противовоспалительный стероид.

Причём учёные отметили, что в 9 случаях их десяти такую мазь использовали самки.

Одно из объяснений такого гендерного перекоса зоологи нашли в том, что женщины могут испытывать большое напряжение рук из-за ношения младенцев, особенно во время лазания. И смесь они наносили на руки чаще, чем на любую другую часть тела.

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО – ЧЕЛОВЕК ИЛИ ЖИВОТНОЕ?

История с орангутангами и драценой примечательна ещё тем, что такой способ самолечения используют только приматы из определенного региона Индонезии. Где – сюрприз! – точно такое же средство используют местные коренные жители, для облегчения болей в теле.

Значит ли это, что орангутаны научились у людей?

Вполне вероятно, что все было ровно наоборот! Некоторые местные открытия лекарственных средств были сделаны в результате наблюдения за животными.

Так, ряд групп коренных американцев используют лекарственный корень, называемый чучупате, он же «медвежий корень». Якобы он помогает при различных заболеваниях, включая расстройство желудка.

Так вот, аборигены как-то обратили внимание на то, что медведи поедают этот корень после выхода из спячки, и решили опробовать такой метод на себе. И вскоре поняли, насколько это полезный корень.

По словам Мишель Лэнгли из Университета Гриффита, которая исследует эволюцию человеческого познания,

неясно, когда именно возникло самолечение.Ясно одно - история этого вопроса уходит в глубину веков.

Например, зубной камень (кальцинированный зубной налет) на останках неандертальца возрастом 49 000 лет показал остатки растений с лечебными свойствами. Учёные смогли доказать, что эти экстракты обладали антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а сам неандерталец, о котором идет речь, был заражен паразитом, вызывающим диарею, и страдал зубным абсцессом. Скорее всего, он жевал те растения в лечебных целях.

Более того, некоторые химические вещества из растений неандертальцы использовали не только для лечения болезней, но и для удовольствия! Наталкивающие на подобные размышления геометрические узоры были обнаружены в пещерном искусстве в южной Европе периода верхнего палеолита. Нюхательный табак, дурман, бетель, аяуаска, алкоголь и табак, а в Австралии и питури — все эти вещества имеют давнюю историю использования человеком.

ДЕЛЬФИНЫ ОХОТЯТСЯ ЗА КАЙФОМ

Ещё несколько слов про удовольствие. Известно, что в Сибири оленеводы – а с ними и их олени! - употребляли в пищу галлюциногенный гриб Amanita muscaria или, проще говоря, мухомор. А так как употребление грибов в сыром виде вызывает тошноту и другие неприятные побочные эффекты, шаманы ели грибы не напрямую, а… пили мочу своего оленя, употребившего грибы, брр!

Оказывается, такая моча по-прежнему будет содержать психоактивные ингредиенты, но при этом очищена от мускарина и других ядовитых соединений.

Такие ухищрения показывают, насколько все-таки недооценены «научные» открытия наших древних предков. И животных тоже. Замечено же, что собаки обычно облизывают тростниковых жаб (Rhinella marina), чтобы достичь эффекта опьянения.

Да и в подводном мире тоже замечены случаи использования психофармакологии.

В 2014 году BBC выпустила в эфир кадры, на которых дельфины намеренно провоцируют рыбу-фугу – та злится и выбрасывает тетродотоксин. А дельфину того и надо! Ведь тетродотоксин –мощнейщий морской нейротоксин.

Получается, дельфины охотятся на рыбу-фугу ради кайфа! Молодцы, что сказать.

Рыба - фугу Фото: Shutterstock

ЗАЧЕМ ВОРОБЬЯМ ОКУРКИ?

Народную медицину практикуют не только млекопитающие и морские обитатели. Известно, что красные и зеленые ара (тип попугаев) глотают глину, по-видимому, для улучшения пищеварения.

Воробьи частенько выстилают свои гнезда окурками, чтобы отпугивать клещей.

Бабочки-монархи, склонные к паразитарным инфекциям, откладывают яйца на молочай – траву особого типа, которая обладает особыми антипаразитарными свойствами. «Потому что бабочки понимают, что это сделает их потомство менее больным и более стойким. А нам позволяет предположить, что монархи развили способность лечить свое потомство», сказал Яап де Рооде, биолог-эволюционист Университета Эмори (США).

Древесные муравьи используют противомикробную смолу в своих гнездах.

Собаки и кошки едят траву для очищения пищевода и желудка.

Мотыльки и плодовые мушки занимаются самолечением при выборе продуктов питания.

И примеров такого рода у исследователей наберётся ещё немало.