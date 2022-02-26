«Не смогла заплатить за еду»: Певица Рита Дакота оказалась на Бали с заблокированной картой

Рита Дакота. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Рита Дакота сейчас отдыхает на Бали. Певица рассказала в Инстаграме, что осталась без денег после того, как ее банковская карта оказалась заблокированной. Певица переживает, что это может быть последствием санкций, под которые попали российские банки из-за ситуации на Украине.

Певица призналась подписчикам, что не знает – стоит ли ей начинать переживать, или же это временный сбой.

- Вчера я не смогла оплатить своей российской картой еду в сикрет споте на Бали. Заблокировано. Занавес. Кто шарит? Мне начинать беспокоиться на этот счет или просто одолжить пока у друзей налички и подождать, когда все заработает? - спросила Дакота у подписчиков в сторис.

Рита Дакота рассказала, что у нее заблокировали карту. Фото: Инстаграм.

Напомним, из-за спецоперации на Украине санкции Запада были введены против нескольких российских банков: ВТБ, «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. На территории России карты этих банков продолжат работать без ограничений. А вот за рубежом владельцы карт Visa и Mastercard не смогут ими расплачиваться. Руководители банков из санкционного списка уже порекомендовали своим клиентам, находящимся сейчас за границей, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке. Кроме того, карты попавших под санкции российских банков нельзя будет использовать для оплаты в Apple Pay и Google Pay.

Рита Дакота (ее настоящее имя Маргарита Герасимович) выросла в Белоруссии, в Россию она приехала в 2007 году ради участия в проекте «Фабрика звезд». Ранее певица высказалась в Инстаграме по поводу ситуации на Украине. Дакота попросила поклонников не поддаваться панике, а отнестись к происходящему с холодной головой, чтобы спокойно взвешивать свои решения.

- Первый (вариант действий): поддаться на панику самому, эмоционально раскачиваться, усиливать и питать эту негативную энергию. Второй вариант: насколько это возможно, учитывая ситуацию, оставаться с холодной головой и любящим, сострадающим сердцем, - написала Дакота в Инстаграме.

На Бали Рита залечивает разбитое сердце. Неделю назад певица рассказала в Инстаграме, что рассталась со своим бойфрендом Федором Белогаем. Федор предпочел не комментировать их разрыв, а певица все же не удержалась и рассказала о нем в соцсетях.

В 2018 году Рита развелась с певцом Владом Соколовским. Они познакомились благодаря проекту «Фабрика звезд». Артисты поженились в 2014 году, у них растет четырехлетняя дочь Мия.