Учёные: «совам» опасно начинать работу в 9 утра

Медики считают, что жизнь по расписанию, не соответствующему нашему хронотипу, не только вызывает вялость и усталость, но может иметь более серьезные последствия Фото: Shutterstock

Работа на дому во время пандемии вбила очередной гвоздь в гроб традиционного графика «с 9 до 18». Тем более, что многих руководителей современные реалии уже заставили усомниться в правильности такого графика.

И учёные непроизвольно встали на их сторону: по крайней мере, одно из последних исследований показало, что введение гибкого графика на рабочем месте сделает сотрудников более продуктивными. Ну и довольным, разумеется.

Научная работа исследователей Уорикского университета Великобритании опирается на человеческие хронотипы — термин, используемый для описания естественной склонности людей быть бодрыми или вялыми в определенное время дня. На одном конце этого спектра находятся так называемые «совы», которые по своей природе предпочитают поздно вставать и поздно ложиться спать, а на другом «жаворонки» - ранние пташечки, они рано ложаться и просыпаются с первыми лучами солнца.

- Факторы, влияющие на хронотип, в основном генетические. И если посмотреть на это с биологической точки зрения, разные циркадные ритмы у разных людей означают, что их гормоны вырабатываются в разное время, и температура тела также меняется индивидуально, — говорит исследователь хронотипов Уорикского университета, профессор Анита Леннейс.

По её словам, именно по этой причине нельзя всех стричь под одну гребёнку, то есть, заставлять работать по одному графику.

Говоря о гормонах, учёные приводят в пример мелатонин, он имеет решающее значение в наших циклах сна и бодрствования. Его еще часто называют гормоном сна, поскольку вырабатывается он в основном ночью.

- И это правда, мелатонин зависим от света. Но, как оказалось, не только. Есть же люди, которые живут в пещерах под землёй как, например, в Австралийском городе Кубер-Педи. Этот город известен, как мировая столица по добыче опала - камня, который широко используется в ювелирном деле (там сосредоточено 30 процентов мировых запасов). Первые поселенцы устраивали подземные жилища, вход в шахту часто был оборудован непосредственно из такого дома. До сих пор в таким “землянках” живет примерно половина жителей Кубер-Педи. Согласно теории гормона сна, уровень мелатонина у них должен зашкаливать, и они все время должны хотеть спать. Но несмотря на это, они живут по привычному всем нам суточному режиму и каждый со своим циркадным ритмом, - говорит Леннейс.

Да, с возрастом наши хронотипы все больше смещаются в сторону жаворонка, но насильно менять график очень сложно. И даже опасно.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДЖЕТЛАГ

Почему наши привычки сна так сильно различаются, для учёных до сих пор остается загадкой. Одна из эволюционных идей завязана на том, что когда-то давно, когда люди ещё жили в пещерах, они спали посменно»: в то время как одни отдыхали, другие бодрствовали - охраняли пещеру. Потом они менялись.

И, возможно, такое расписание было неплохим для первобытных племён, но для современного социума шаблон «с 9 до 18» не очень хорош.

Медики считают, что жизнь по расписанию, не соответствующему нашему хронотипу, не только вызывает вялость и усталость, но может иметь более серьезные последствия для нашего психического здоровья. Более того, профессор Леннейс уверена, что большинство психологических расстройств человека связано именно с неправильным «расписанием».

А ещё многие люди, которые живут по не соответствующему их хронотипу графику в течение недели, на выходных только и успевают, что отоспаться, ни на что другое времени просто не остаётся. Такое явление известно как социальный джетлаг.

ИХ ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА?

Вот почему учёные выступают за гибкий рабочий график. И даже за сокращение трудовой недели.

Некоторые даже уже стали претворять идею в жизнь.

В ОАЭ, например, с этого года официально перешли на 4,5-рабочую неделю. Это означает, что она будет длиться с понедельника по четверг, а пятница сокращается до 12 часов дня.

А вот в Великобритании в этом феврале стартовал эксперимент, которые проводит организация 4 Day Week Global совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Бостонского колледжа. Согласно планам, сотрудники компаний-участников (порядка 100 фирм в Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии) отныне будут работать по принципу "100:80:100". Такая модель означает:

- стопроцентную оплату

- за 80% рабочего времени

- в обмен на обязательство поддерживать 100% производительности труда.

Предполагается, что сотрудники при таком графике будут дольше отдыхать и, как следствие, испытывать меньше стресса. При этом продуктивность либо останется на прежнем уровне, либо вырастет.