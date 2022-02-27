Какие блины полезны?

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Блины в традиционной рецептуре – углеводно-жировой продукт высокой калорийности, при этом витаминов и микроэлементов в нем не так уж много.

Вот несколько хитростей, которые помогут снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства:

Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Сейчас в магазинах огромный выбор таких продуктов.

Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов – современные сковороды это позволяют.

Хорошо делать блины на кефире, выбирайте продукт пониженной жирности.

Старайтесь уменьшить количество сахара в рецептуре.

Попробуйте добавлять в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укропу, лук и т.д.) или тертую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой.

Попробуйте необычные банановые блины без сахара. Банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости немного муки, и выпекайте. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов.

Подберите начинку. В качестве более здорового наполнителя рекомендуем нежирный творог, постный мясной фарш. Овощи, тушеные или запеченные, тоже вполне подойдут. Еще один вариант – фруктовая начинка (тертые яблоки, размороженные или свежие ягоды).

Диетсовет: разрежьте блин на четвертинки и каждую съешьте с разной начинкой – будет «все и сразу», но без обжорства. Вместо сметаны используйте несладкий йогурт.

В 2022 году Масленица начнется 28 февраля. В эту чудесную пору в любви к блинам сдерживаться не принято, в ход идут все рецепты – и традиционные, и необычные. Помните, что любые калорийные блюда лучше есть в первой половине дня и знать меру. Употребление углеводов увеличивает содержание инсулина в крови, что может повлиять на деятельность поджелудочной железы и способствовать развитию сахарного диабета. Это происходит при систематическом употреблении данного продукта. Однако, если вы будете есть блины в течение недели, ничего катастрофического не случится (при отсутствии предрасположенности к диабету).

Источник: здоровое– питание.рф