США лупят без спроса, где хотят. России не дают защищать свои интересы у собственных границ

Американские истребители пролетают над горящими нефтяными месторождениями Кувейта во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто не спорит: война, смерть людей под пулями и бомбами - величайшее бедствие, которого надо избегать до последнего. Увы, вся мировая история, в том числе последних десятилетий, говорит об обратном: стреляют, бомбят, взрывают, словом, согласно известной фразе, продолжают политику теми самыми другими средствами, когда традиционные оказываются исчерпанными. Но вот какое дело - те самые, кто без зазрения совести мочат своих недругов направо и налево (а заодно с ними попавшее под руку мирное население), делают это за тысячи километров от собственной страны да еще бахвалятся, вдруг становятся гуманистами почище Ганди, если кто-то другой вынужденно прибегает к силе оружия, чтобы защитить и свои интересы, и жизни людей своего этноса, живущих буквально через границу. Посмотрите на таблицу внизу. Это военные операции США за рубежом только за последние тридцать лет, в результате которых погибло свыше МИЛЛИОНА человек.

Разве американцы спрашивали разрешение на эти силовые акции у ООН, ОБСЕ, других международных структур? Да, плевать в Вашингтоне хотели на мировое общественное мнение. Нате вам пробирку со стиральным порошком и заткнитесь, а мы летим в Ирак! Верьте на слово, что в Ливии будет «бесполетная зона», а мы шарахнем по ней кассетными бомбами! Да, «обманули дурака на четыре кулака», а что вы с нами сделаете?! В этом же ряду и бен Ладен в Афганистане, где американцы задержались на 20 лет, хотя «террориста №1» давно прикончили совсем в другой стране. И уж, конечно, несчастные жители Косово, ради которых надо было бить по жилым кварталам Белграда, взрывать мосты, когда по ним шли пассажирские поезда. Кстати, те самые косовары потом хладнокровно поубивали тысячи сербов, десятки тысяч вынудили уехать и сожгли древние православные храмы, построенные задолго до того, как на этих землях появились мусульмане.

Недалеко ушли и вассалы американцев из НАТО. В Вашингтоне сказали «Ну-ка НАТО, нам это надо!», натовцы ответили «Есть!». И безропотно поддержали военные операции США. Или возьмите Израиль. Надо ему ударить по Сирии ракетами - бьют, не стесняясь! Били по Ираку, по Ливану и в ус не дули. Не беспокоились, что их проклянет международное сообщество или американцы отключат от СВИФТ. Но посмотрите, какой вой поднялся, когда Россия после восьмилетних (!) попыток уладить конфликт в Донбассе через Минские договоренности, наконец решила защитить живущих там людей с нашими паспортами. Защитить от бандеровцев - современных наследников нацистов, с этим-то, согласитесь, трудно спорить. Хотя недаром только две страны в мире - США и Украина - регулярно отказываются поддержать в ООН резолюцию о безоговорочном осуждении нацизма.

Да, такое отношение к нашей стране от западных святош, у которых руки в крови, возмущает, злит, а некоторых, чего уж там скрывать, пугает. Но не удивляет. Примерно то же самое мы испытали в 2008 году, когда принуждали к миру безумного Саакашвили. Никого на Западе не колыхнуло, что по приказу грузинского президента был открыт внезапный и прицельный огонь по нашим миротворцам - более двадцати из них погибли. Если бы что-то подобное случилось с американскими военными, Тбилиси разбомбили бы в пыль. И не поморщились. Надо четко понимать, что коллективный Запад никогда не признает Россию «своей».

Мы всегда, пока существуем, будем восприниматься ими как опасный соперник, как геополитическая, культурно-историческая и нравственная альтернатива их представлению о мироустройстве. Об этом, кстати, прямо написал в своей недавней книге «Невидимая сила» экс-посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс. Поэтому любое наше действие в защиту своих интересов на международной арене будет восприниматься западниками как покушение на их собственные интересы, а точнее - привилегии «властителей планеты», которые они присвоили себе в конце прошлого года, после распада СССР. И дай Бог, чтобы у нас хватило сил и мужества выдержать этот наглый натиск.

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ США ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

1991 – Операция «Буря в пустыне» против Ирака.

1999 – Бомбардировки Югославии.

2001 – Вторжение в Афганистан. В 2021 году США поспешно оставили эту страну.

2003 – Ирак. Свержение Саддама Хуссейна и продолжающаяся до сих пор оккупация Ирака, уже стоившая жизни, по разным данным, до 650 тыс. иракцев.

2004 – Пакистан. Участие в военных операциях в северных провинциях этой страны.

2011 – Ливия. Авиационные удары и ракетный обстрел. Свержение и убийство Муаммара Каддафи, спровоцировавшее непрекращающийся по сей день хаос.

2014 – Вторжение в Сирию, продолжающееся по сей день.

2014 – Йемен. Ракетные удары по позициям хуситов.