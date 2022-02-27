Юнна Мориц: Америка, Британия, Германия... Начнут войну, а мы её кончаем!

Поэт Юнна Мориц. Фото: ИТАР-ТАСС/ Марат Абулхатин

- Юнна Петровна, здравствуйте! Я ваше стихотворение прочитал:

Америка, Британия, Германия,

Военный опыт их необычаен.

Что вижу в историческом тумане я?

Великие у них завоевания:

Начнут войну, а мы ее кончаем!

( Стихотворение называется «Алгоритм» -А.Г.)

Но мне показалось, что оно не о вчерашнем дне, а о сегодняшнем и о завтрашнем.

- Ну, оно написано навсегда. Потому что так было всегда во всей истории, и так будет. Я вообще не пишу стихи на случай. Я пишу на случай, который всегда существует в жизни.

- Вы как будто предчувствовали сегодняшнюю ситуацию (речь идет о военной спецоперации Российской Федерации на Украине, объявленная цель которой – прекращение войны на Донбассе – А.Г.).

- Нет, ее нельзя было не предчувствовать, Саша. В 1941 году, когда меня бомбили самолеты со свастикой, они сбрасывали листовки «Сдавайся, рус». Мне было 4 года, я уже могла это прочесть. И сегодня все, что творится, это иносказание того же «Сдавайся, рус».

Единый, сплоченный запад русофобского нацизма сколотил такую глобальную анти-Россию и объявил войну России на сегодня.

Ты же понимаешь, что не Россия начала эту войну, ее начал запад. Например, который для убийства людей Донбасса шлет вооружение, спецназ, аплодисменты, лозунги «Героям слава!», а России – (шлет) карательные санкции за то, что Россия посмела встать на защиту людей Донбасса, которых громят и убивают восемь лет. По времени это ( война бандеровской Украины с Донбассом, которая длится восемь лет – А.Г.) как дважды вторая мировая война. И еще в 1999 году я написала маленькую удаленькую поэму «Звезда сербости» - там есть строка «Война уже идет – не с сербами, а с нами». И это было видно, ясно совершенно в моем поэтском телескопе. И сейчас весь русофобский запад – это такая анти-Россия, которая для запада сейчас как для Гитлера евреи. Я об этом тоже писала.

- Да, я читал.

- И я этот террор знаю с детства. И вот сейчас такие вот «нехорошие русские» уничтожили дамбу, которая перекрывала канал (ранее подававший воду засушливому Крыму. Канал был перекрыт Украиной– А.Г.). А дамбу построили такие «хорошие антирусские» для того, чтобы в Крыму не было у людей воды. И все очевидно, и все прозрачно. Но сейчас все-таки надо сказать, что у нас в стране тоже существует каста, которая хочет превратить Россию в анти-Россию. Но сейчас все же Россия, защищая Донбасс, не сдает людей на гибель, не сдается и проявляет дух несдавательства. Да, у меня есть такое стихотворение, оно называется «Несдавательство».

(Стихотворение «Несдавательство» можно прочитать тут)

А теперь – стихи «Алгоритм» полностью.

(Юнна Петровна читает стихи – слушайте аудиозапись.)

Алгоритм

Америка, Британия, Германия,

Военный опыт их необычаен.

Что вижу в историческом тумане я?

Великие у них завоевания:

Начнут войну, а мы ее кончаем!

Наш героизм, конечно, отвратителен,

Когда воюют с нами – он отчаян,

Он дик и беспощаден к поглотителям,

Чей героизма дух необычаен:

Начнут войну, а мы ее кончаем!

Но если мы распахнуты дурацки

И океан доверья излучаем, -

Нам тут как тут подбрасывают цацки,

Которые, срабатывая адски,

Начнут войну, а мы ее кончаем!

Все повторяется и обрастает баснями

О том, что всех мы очень огорчаем,

Что всех на свете мы ужаснее, опаснее!

Мы огорчаем всех, кто нас прекраснее:

Начнут войну, а мы ее кончаем!