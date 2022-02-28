Какой план у Путина по Украине, как относиться к призывам «нет войне» и что сейчас делать с деньгами

1 место. Мария Захарова: Донбасс сполна заплатил за свою свободу (слушать)

2 место. Что делать сейчас с рублями, долларами и сбережениями (слушать)

3 место. Станислав Белковский: Путин хочет подписать с Украиной «Минск-3». Но уже не с Зеленским, а со следующим президентом (слушать)

4 место. Политолог Дмитрий Евстафьев: Поджигатели войны на Украине находятся в Лондоне (слушать)

5 место. Экс-премьер Украины Николай Азаров: Зеленского надо судить. Его ни в коем случае нельзя выпускать из Украины (слушать)

6 место. Сергей Мардан: Пацифистские митинги во время войны - это марш предателей (слушать)

7 место. Писатель Владлен Татарский: Для русского человека главная идея - это война (слушать)

8 место. Глава ДНР Денис Пушилин: Военных преступников ждет суд. Есть идея провести его в Минске (слушать)

9 место. Полковник Баранец: Наша задача - чтобы граждане Украины на ржавых вилах вынесли Зеленского (слушать)

10 место. Богдан Безпалько: Спецоперация на Украине - это превентивная мера, направленная против удара по нашей стране (слушать)