Первый в России лесоклиматический проект может появиться в Красноярском крае

Руководители компании ООО «Инсайт-проект» Виталий Быков и Максим Павлов

История компании «Инсайт-проект» началась с того, что два инженера из Красноярска, Виталий Быков и Максим Павлов, в 2008 году настраивали интернет в лесничестве и так прониклись идеей развития лесного хозяйства, что решили заниматься этим всерьез, и создали собственное предприятие. Потом было профильное высшее образование. Сама же компания «Инсайт-проект» была создана в 2014 году путем слияния нескольких организаций и команды специалистов. В 2017 году у компании появилось новое направление, связанное с посадками леса. Это были работы по биологической рекультивации земель для компаний, работающих в нефтяном секторе.

- В тот момент мы подумали, что это лучшая работа в мире - восстанавливать лес и получать за это деньги. И наши власти нас словно услышали, анонсировав законопроект о компенсационном лесовосстановлении,- говорят руководители «Инсайт-проекта».

Данный законопроект обязывает компании, работающие в нефтегазовой отрасли, энергетике, геологии и т.п., компенсировать лес путем посадок взамен изъятого при выполнении своих задач: гектар вырубили - гектар посадить.

Недропользователи, не имея для этой работы квалифицированных специалистов и необходимой техники, предпочитают заказать компенсационное лесовосстановление «под ключ» в специализированных компаниях, таких, как «Инсайт-проект».

Какими проектами компания занимается сейчас и какие планирует осуществить, рассказывают директор «Инсайт-проекта» Виталий Быков и коммерческий директор Максим Павлов.

- Вы не просто высаживаете лес по заказам крупных компаний, вы хотите реализовать собственный лесоклиматический проект. Амбициозный и дорогостоящий. Сделать то, что до вас не делали. Почему?

- На международных экологических форумах признают российский лес как важнейший фактор глобальных климатических процессов. Но от слов надо переходить к реальным действиям, и мы готовы это сделать. Причем у Красноярского края есть возможность запустить первый в России лесоклиматический проект! Мы планируем взять под управление миллион гектаров леса, получать углеродные единицы и продавать их. И подготовили конкретные заявки на конкретные территории. Для реализации проекта мы привлекаем собственные средства. От государства хотелось бы получить поддержку лишь в согласовании необходимых документов.

- Возможно, у власти есть опасения за судьбу этого миллиона гектаров, а у бизнеса - интерес к кубометрам древесины.

- Мы выбрали участки в труднодоступных местах, которые неинтересны для лесозаготовки. Что касается сохранности леса, то это важнейшее условие любого лесоклиматического проекта: обязательны защита от пожаров и вредителей, постоянный мониторинг, новые посадки и отсутствие хозяйственной деятельности.

- Что же мешает перейти к реальным действиям?

- Сейчас в нашей стране очень сложно реализовать лесоклиматические проекты по российским стандартам просто потому, что нет ни стандартов, ни национальной системы учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических проектов.

Проект такой системы обсуждается, и если он будет принят, то углеродные единицы станут самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений.

Когда дождемся нормативной базы, нужно посчитать поглощающую способность территории, пройти экспертизу, войти в официальный реестр и только потом выставлять углеродные единицы на продажу. Процесс долгий, и он еще даже не стартовал!

Но то, что эта тема сейчас на пике интересов крупного бизнеса, очевидно. Если раньше обсуждали эффективность, производительность, новые технологии, то сейчас экология и климат - тема номер один. Причем этот поворот произошел очень быстро, всего за несколько лет.

Есть свой опыт реализации лесного климатического проекта у En+ Group: РУСАЛ в рамках своей стратегии декарбонизации в 2019 году подписал соглашение с Рослесхозом, Иркутской областью и Красноярским краем, взяв на себя обязательство высадить 1 млн деревьев и покупать оборудование для тушения лесных пожаров. Будет ли этот проект развиваться? Неизвестно. И причина - тоже в отсутствии нормативной базы. Ведь это не социальный проект, бизнесу интересны именно учет углеродных единиц и возможность ими обмениваться.

Компенсационное лесовосстановление - одно из основных направлений работы компании

- В России почти половина территории покрыта лесами. Как еще наша страна должна решать глобальную экологическую проблему?

- Дело не только в площади лесов, дело в их способности поглощать углерод. Для этого нужно охранять лес от пожаров и от вредителей. И решая глобальную экологическую проблему, можно получать и дополнительные выгоды, например, сохранение биологического разнообразия, развитие местной экономики.

- Если ваш лесоклиматический проект пока в стадии оформления документов, то компенсационное лесовосстановление - одно из основных направлений реальной работы.

- Не только. В числе основных направлений - лесохозяйственное проектирование и лесоустроительные работы. В принципе, мы можем закрыть потребность наших потенциальных заказчиков от и до. Разработать проектную документацию на лесной участок, поставить его на кадастровый учет, оказать содействие в заключении договора аренды, произвести лесохозяйственные мероприятия и потом осуществить лесовосстановление. Не будем скрывать, конечно же, приоритетным направлением действительно стало компенсационное лесовосстановление. Причем в прошлом году существенно расширилась география нашей работы, от Красноярского края до Краснодарского: мы восстанавливаем леса в Томской и Ленинградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском и Краснодарском краях. Планируем и дальше расширять список регионов. И в каждом регионе мы работаем с учетом природных и климатических условий. А это разные сроки высадки, разные породы, разное лесное районирование. На юге это лиственные леса и кустарники, в средней полосе и в Сибири в основном хвойные, и таких особенностей много.

- Меняются ли технологии и техника в лесовосстановлении?

- Мы начали использовать беспилотные летательные аппараты для подбора и проектирования участка для лесовосстановления, а также для отчета перед заказчиком. Это, во-первых, позволяет получить объективную картину того, что было и что стало, и, во-вторых, существенно сэкономить время, ведь мы сажаем лес чаще всего на труднодоступных и удаленных участках.

Есть и современная техника: посевные и лесопосадочные машины, бульдозеры, которые занимаются и расчисткой леса, и посадками.

Еще одно существенное изменение связано с законодательством: сейчас нужно не только посадить лес, нужно три года за ним ухаживать. В рамках этих работ мы выполняем расчистку по полосам от зарастания травой, охрану от диких животных, дополнение культур в случае выбывания и т.д. В итоге через три года становится понятно, что саженцы прижились и дальше могут расти без участия человека.

- Есть российская государственная программа «Сохранение леса», в 2020 году началось компенсационное лесовосстановление, обязательное для компаний, которые так или иначе используют лес в своей деятельности. Счет посадок пошел на миллионы. Хватает ли саженцев?

- Действительно, с 2020 года в стране активно начали восстанавливать леса, и государственные питомники не справляются с заказами. С 2022 года можно высаживать саженцы только с закрытой корневой системой. А их еще меньше. Для решения этой проблемы стали появляться частные питомники. Мы тоже запускаем два собственных питомника в Красноярском и Краснодарском краях.

- Восстановление леса - дело долгое. Увидите ли вы результаты своего труда?

- Саженцы станут спелым лесом, который можно рубить, только через 100 лет. Так что можно сказать, что мы работаем на перспективу и для наших детей. И в то же время, вернувшись на участок всего через год, мы уже видим результаты своего труда, что очень мотивирует нас.

ООО «Инсайт-проект»

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