Худший кризис в истории: на Шри-Ланке убивают в очередях за бензином, на заправки введены войска

Мировой энергетический кризис тяжелее всего сказывается на странах третьего мира. Фото: REUTERS

Мировой энергетический кризис тяжелее всего сказывается на странах третьего мира. Тропический остров Шри-Ланка вынужден вводить экстренные меры, чтобы справиться с проблемами в обеспечении населения автомобильным топливом.

Как пишет CNA, во вторник власти приказали войскам взять под контроль все АЗС, принадлежащие местной госкомпании Ceylon Petroleum Corporation, чтобы не допустить хаоса на заправках. Незадолго до этого тысячи мотоциклистов и просто взбешенных жителей начали блокировать дороги и протестовать против проблем с поставками бензина, а также керосина, на котором готовят еду значительная часть местных бедняков. Люди с невысоким доходом были вынуждены перейти на керосин после того как второй местный крупнейший поставщик газа поднял цены на баллон почти на пять с половиной долларов.

Тропический остров Шри-Ланка вынужден вводить экстренные меры, чтобы справиться с проблемами в обеспечении населения автомобильным топливом. Фото: REUTERS

Очереди за топливом стали настоящим бедствием для жителей острова, которые вынуждены страдать, пытаясь получить необходимое горючее. За время многочасовых ожиданий уже скончались двое пожилых ланкийцев, еще один местный житель погиб во время драки в очереди за топливом.

Ситуация на острове сейчас действительно тяжелая, причем не только из-за нехватки бензина. Страдает и электроэнергетика, из-за чего по стране прокатилась волна отключений электричества, в некоторых районах вырубают свет на несколько часов. Многие называют нынешний экономический кризис худшим в истории независимой Шри-Ланки, которая существует как отдельное государство с 1948 года.

Проблемы у страны начались еще в конце 2021 года, когда в правительстве констатировали истощение валютных запасов, вызванное падением числа приезжающих туристов из-за коронавирусных ограничений, а также сокращением переводов от мигрантов из-за рубежа. Как пишет Рейтер, за последние 2 года госрезервы сократились на 70% и на конец января составляли чуть больше 2,3 миллиарда долларов, при том, что внешний долг равен 35 миллиардам. С учетом такого дисбаланса получение Шри-Джаяварденепура-Котте новых кредитов является чрезвычайно сложной задачей.

В дополнении к этому в текущем году Шри-Ланке надо будет погасить долг на сумму около 4 миллиарда долларов. Как это сделать, никто не знает. Возможно, что власти постараются вместо живых денег часть кредита оплатить чаем, как они уже предлагали сделать Ирану. В конце прошлого года в правительстве родилась инициатива ежемесячно поставлять Тегерану чая на 5 миллионов долларов в качестве компенсации за приобретенную нефть.

Так как остров импортирует значительную часть жизненно важных товаров, таких как продукты питания, стройматериалы и автомобильные запчасти, то отсутствие валюты привело к перебоям со многими товарами. Дело дошло до того, что, как пишет Independent, власти приняли решение отменить школьные экзамены из-за дефицита бумаги.

Ситуация на острове сейчас действительно тяжелая, причем не только из-за нехватки бензина. Фото: REUTERS

Помимо этого жители жалуются на огромную инфляцию, которая привела к подорожанию продуктов питания, а также к введению ограничений на продажу некоторых видов продовольствия. Летом 2021 года на острове уже серьезно повысились цены сахар, рис, лук и картофель, в результате чего властям пришлось даже объявить ЧП. Теперь же ситуация стала еще сложнее. Как передает агентство Никкей, во время предстоящего сельскохозяйственного сезона маха, который длится с сентября по март, урожай ожидается на 30%, чем годом ранее, что приведет к еще более тяжелой ситуации для миллионов ланкийцев.