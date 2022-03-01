Украинские СМИ «отправили в отставку» экономический блок правительства и Генштаб

Ни один руководитель в такое сложное время не будет менять ключевых министров. Кто лучше Силуанова знает обстановку? Фото: http: kremlin.ru

Фейк: Чуть ли не вся российская верхушка подала в отставку. Якобы Министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина попросили Владимира Путина освободить их от должности, а перед этим и начальник Генштаба Валерий Герасимов (об этом писало украинское издание «Сегодня»)

Новости о громких отставках на ключевых постах в России появляются в украинских (!!) источниках регулярно. Так, стопроцентная и проверенная «Инсайдерская информация» об отставке Силуанова и Набиуллиной распространяется с 27 февраля.

На самом деле: И Силуанов и Набиуллина 28 февраля принимали участие в совещании у президента по экономическим вопросам. К тому же, ни один руководитель в такое сложное время не будет менять ключевых министров. Кто лучше Силуанова и Набиуллиной знает обстановку?

К тому же ни в одно уважаемое российское издание информация об отставке не просочилась. Мы, кончено, не сомневаемся в профессионализме и широте источников украинских СМИ и телеграмм-каналов, но думаем, что в наших пабликах такая новость появилась бы все-таки быстрее.

То же самое касается и отставки Герасимова.

Напоминаем нашим читателям: вся информация о перестановках в правительстве или руководстве Министерстве обороны публикуется (кстати, довольно оперативно) на сайте Кремля, а не в издании «Сегодня» или любом другом.

Думайте перед тем, как делаете выводы!