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В мире1 марта 2022 11:45

«Самый опасный сценарий для Америки»: Збигнев Бжезинский напророчил нынешний конфликт еще 25 лет назад

Коалиция России, Китая и Ирана для американской гегемонии недопустима
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
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Збигнев Бжезинский напророчил нынешний конфликт еще 25 лет назад

Збигнев Бжезинский напророчил нынешний конфликт еще 25 лет назад

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из создателей современной внешней политики США Збигнев Бжезинский в книге «Великая шахматная доска» (1997) набросал контуры политического устройства Европы после разрушения СССР: «Новая Европа все еще приобретает форму, и если она останется в геополитическом плане частью «евроатлантического» пространства, то расширение НАТО станет необходимым».

Отказ от расширения военного блока, поясняет он, может деморализовать страны Центральной Европы, а также «вновь разжечь ныне спящие или умирающие геополитические устремления России в этом регионе».

Напомним, что именно Бжезинский придумал когда-то формулу, по которой Россия с Украиной всегда остается империей, а без Украины - нет.

Понимая, что Россия с таким «расширением Европы» не согласится, Бжезинский однозначно говорит, что если придется выбирать «между более крупной евроатлантической системой и улучшением отношений с Россией, то первое для Америки должно стоять несравнимо выше».

Все случившееся после декабрьских предложений Москвы по гарантиям безопасности, включавшими требование о нерасширении НАТО на восток, пока идет «по Бжезинскому». Кстати, хорошо известно, что польский русофоб, ставший советником по нацбезопасности президента Картера, в 2010-х был весьма близок к тогдашнему вице-президенту Байдену.

«Главный геополитический приз для Америки - Евразия», - объясняет упорное продвижение НАТО на восток Бжезинский. Любое расширение пределов Европы автоматически становится также расширением границ прямого американского влияния, откровенно пишет он. При этом он приходит к такому выводу: «Потенциально самым опасным сценарием развития событий может быть создание "антигегемонистской" коалиции с участием Китая, России и, возможно, Ирана». И тут же поясняет, что эти страны объединит не идеология, а «взаимодополняющие обиды».

На момент написания книги Бжезинский был уверен, что Иран и Китай не свяжут судьбу с Россией в ущерб партнерству с богатым и технологическим развитым Западом. Тут один из главных идеологов современной русофобии просчитался. Китай и Россия сегодня представляют собой уже совершенно другие по своим возможностям государства, по сравнению с тем, какими они были в девяностых. И прежде всего благодаря самому Западу, упорно проводившему в отношении Москвы линию, похожую на военно-политическую осаду. Его намерение «сдерживать» Россию открыто переросло в стремление уничтожить ее.

Сейчас нельзя без усмешки читать у Бжезинского, что хотя у России и остается ядерное оружие, оно стремительно устаревает… А вот его идея о «тройственном союзе» России, Китая и Ирана, способном блокировать американскую гегемонию в Евразии, похоже, свою актуальность не утратил.

КСТАТИ

Швейцарец Ги Меттан в 2016 году издал обстоятельную работу «Запад - Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса». Вот его оценка того, как нашу страну воспринимают США:

«Что касается России, то с ее претензиями на мировое лидерство, с ее военным и ядерным потенциалами, с ее неисчерпаемыми природными и научными ресурсами, с ее доминирующим положением на стыке двух континентов, с широтой и многообразием ее культуры и отказом признавать американскую гегемонию она неизбежно будет восприниматься Америкой как враг, которого следует уничтожить».

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