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Экономика1 марта 2022 11:57

Открыта регистрация представителей СМИ на Международный арктический форум

Мероприятие состоится 11-13 апреля в Санкт-Петербурге
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Фото: фонд Росконгресс

Фото: фонд Росконгресс

С 1 марта по 18 марта открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Международный арктический форум – 2022 пройдет с11 по 13 апреля.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума в разделе «СМИ».

Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Оргкомитет Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» оставляет за собой право определять количество аккредитованных представителей СМИ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.

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