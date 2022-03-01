Беглов пожаловался Путину на жуликов в строительных компаниях

Много говорили про общественный транспорт. Градоначальник объяснил, что и насколько поменяется в пассажирских перевозках. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

1 марта Владимир Путин принял в Кремле губернатора Петербурга Александра Беглова. Президент сначала похвалил его, а потом спросил про больное.

- Самая низкая безработица в стране. Это очень хороший показатель, особенно в пандемийный период. Но почему-то несколько снизились объемы строительства. Это так? – спросил российский глава.

- Мы реформировали стройкомплекс. Раньше строили жилье, как пирожки, а социальная инфраструктура отставала. У нас был огромный дисбаланс между социальной структурой и жилой структурой, - ответил губернатор, добавив, что дома теперь не принимаются без садиков или поликлиник по соседству.

- Прогнали много жуликов, - похвастался Беглов. Речь о компаниях, которые по госзаказу получали деньги на строительство социальных зданий, но потом все бросали. С 2018 года количество такого недостроя сократилось в 11 раз.

Губернатор сообщил, что часть "жуликов" сейчас в бегах, а часть уже под следствием.

Много говорили про общественный транспорт. Градоначальник объяснил, что и насколько поменяется в пассажирских перевозках:

1. Метро получит 950 новых вагонов. На это правительство даст 97 млрд. рублей.

2. 339 новых трамваев появится до конца 2023 года. Петербург на это взял бюджетный кредит на 11 млрд. рублей.

3. 389 новых троллейбусов заменят все износившиеся старые модели. 9,2 млрд. рублей дал бюджет города.

4. 2800 автобусов на газе выйдут на маршруты уже с 15 июля.

5. В 2023 году начнется строительство парка для 200 электробусов.

Беглов рассказал президенту, что хочет избавить город от классических маршруток.

- Вы хорошо знаете, что такое маршрутки и какое безобразие творится там: пенсионеров не пускают, ветеранов не пускают, платите полным рублем. Мы перешли на другую систему: маршрутки уйдут, появятся современные автобусы малой вместимости, и средства за проезд будет собирать уже город, а не транспортная компания, - объяснил губернатор.

Похожая система уже много лет работает в Москве. Билеты на проезд во всем общественном транспорте продает только город. А перевозчики получают из бюджета плату за каждый совершенный рейс. Транспортные компании на аукционе получали право работать на том или ином маршруте.