МВД России: В даркнете обнаружены призывы к терактам

Полиция призывает граждан России быть бдительными и не позволять вовлечь себя в противоправную деятельность Фото: Shutterstock

- В ходе мониторинга Интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке «Гидра», а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности, - сообщает ФСБ России.

Оперативники установили, что в размещенных материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти России, а также другие уголовные преступления.

- По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями, - говорится в сообщении.

Оперативники призывают граждан не реагировать на провокационные предложения, распространяемые в сети Интернет, не вступать с ними в переписку, так как они ее могут использовать потом для компромата.

В ведомстве также предупредили, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность, которая предполагает длительные тюремные сроки. В Минобороны всю эту информацию подтвердили, и сообщили, что минированием школ, детских садиков и торговых центров, занимались сотрудники 72-го главного Центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.

Они же звонили гражданам представляясь "сотрудниками безопасности банков", "капитанами полиции", "участковыми", оскорбляли и угрожали физической расправой.

Российские военнослужащие перезвонили на злонамеренные номера и предупредили, что в "целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием".

- Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома, - заявили в Минобороны России после чего нанесли несколько ударов по объектам, которые находятся недалеко от телевизионной вышки города.