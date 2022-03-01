Александр Дрозденко: Совет Европы несёт полную ответственность за то, что конфликт на Украине решается силовым способом

Александр Дрозденко выступил не внеочередном Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, назвал западных коллег причастными к ответственности за силовое решение конфликта на Украине. Глава Ленинградской области выступил на внеочередном Бюро конгресса, напомнив, что Европа неоднократно отказывалась от предложений России обсудить ситуацию на Донбассе и попытки Украины присоединиться к НАТО.

- Мне сложнее всех вас выступать сегодня, потому что у вас консолидированная позиция, а моя позиция, конечно же, не будет совпадать с вашей. Тем не менее, мне абсолютно понятно, также как и вам, что силовое решение конфликта, каким бы сложным он не был - это крайняя мера, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Но нужно понимать, что Совет Европы так же несёт полную ответственность в том, что конфликт решается силовым способом, потому что ни разу на все предложения России по оценке и обсуждению ситуации на Донбассе и опасной милитаризации Украины, Европа не пошла навстречу, особенно последние полгода.

Александр Дрозденко отметил, что сегодняшний конфликт назревал на протяжении нескольких лет, начиная с трагедии в Одессе. Украинские политики неоднократно публично высказывали угрозы в адрес жителей Донбасса. Однако представители Совета Европы предпочитали закрывать глаза и отказывались обсуждать ситуацию на Украине.

- Почему-то вы замалчивали наши предложения по рассмотрению геноцида жителей Донецкой и Луганской областей, отказывались рассмотреть вопрос о гибели людей в Одессе, а это настоящие нацистские проявления, вы не реагировали на слова Порошенко о том, что «дети Донбасса будут сидеть в подвале», на угрозы о расправе с жителями Донбасса со стороны мэра Днепропетровска Филатова, как и на многие другие факты, - напомнил Александр Дрозденко.

Несмотря на непростую политическую ситуацию губернатор Ленинградской области призвал членов Совета Европы сохранить диалог и оставить шанс для народной дипломатии.

- Нам непросто сегодня общаться, потому что ситуация развивается по этому сценарию. Но важно, что для нас - региональных и муниципальных руководителей главная политика – это народная дипломатия. И я хотел бы, чтоб мы шанс для народной дипломатии сохранили, - отметил глава Ленинградской области.

В последние годы регион развивал активное деловое сотрудничество с землей Мекленбург - Передняя Померания в связи с реализацией газового проекта «Северный поток-2». Власти ФРГ 28 февраля объявили о прекращении связей с Россией, разрыве партнерских отношений с Ленинградской областью и роспуске фонда, созданного в поддержку «Северного потока – 2».

Напомним, губернатор Ленинградской области руководит российской делегацией в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы с 2018 года. На этот пост Александр Дрозденко был назначен по указу президента России Владимира Путина. Всего в состав российской делегации входят 36 человек: главы регионов, спикеры Законодательных собраний и члены Совета Федерации. Участники сессий Конгресса делятся опытом в сфере устойчивого развития регионов и обсуждают вопросы экономического и финансового обеспечения местных органов власти.