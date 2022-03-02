Победить думскроллинг и тревогу: где найти бесплатного психолога в Москве в неспокойное время

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Еще неделю назад соцсети посмеивались (да что там, некоторые откровенно стебались) над хипстерами, которые придумывают себе поводы для депрессии. Кончился вейп — трагедия, в метро наступили на ногу — абьюз, незнакомец не так посмотрел — харассмент.

В общем нелегка доля прогрессивной молодежи.

Но события последних дней пробирают даже толстокожих. Это я про себя. Шептать мантру «Все будет хорошо!» и равнодушно махать рукой на все становится сложнее.

Решил наконец попробовать бесплатных московских психологов. Работают они под непроизносимой аббревиатурой ГБУ «МСППН» — или «Московская служба психологической помощи населению».

Консультации не анонимны, но психологи обязуются никуда не сообщать ваши данные и все что расскажете во время сеанса о себе и тревогах. Только если вы сообщите о преступлении, тогда об этом доложат куда надо.

На сайте бесплатных психологов сначала нужно записаться на консультацию. Можно прийти очно. В каждом округе от одного до четырех кабинетов. Медицинский полис не нужен, но документы при себе понадобятся (см. «Конкретно»).

А если добираться неудобно, то к вашим услугам Zoom или Skype. Я выбрал этот вариант. Записаться на очную или онлайн-консультацию можно на сайте . Для «безынтернетных» есть телефон для записи +7 (499) 173-09-09.

МАТЕРИНСКИЙ ГОЛОС В ЗУМЕ

Записался, и на электронную почту и телефон пришли подтверждения. Сообщили, что ждать своей очереди нужно до трех дней. Это не вызвано каким-то большим числом желающих, временные рамки были оговорены и раньше. Через сутки сообщили, что консультация назначена. Прислали ссылку, чтобы зайти в Zoom.

Не буду раскрывать всех тонкостей личной душевной организации — сей подвиг и так совершил перед психологом. Но консультация прошла интересно. Психолог — женщина с медитативным и теплым (практически материнским!) голосом честно говорила со мной около часа. Даже чуть вышли за рамки установленного правилами срока в 50 минут.

Сначала выдавливать из себя рассказ приходилось туго, а я тот еще болтун. Но психологиня ставила довольно точные вопросы и весь мой речевой поток сознания уложила в понятное резюме.

Выговорился и полегчало на душе. Тут главное помнить, что психолог за вас не решит проблем и не подскажет ответа, на терзающий вас вопрос. Но сделает так, что вы сами все озвучите. После консультации напоминают, что по мере надобности можно записаться на следующий сеанс.

Психологи обязуются никуда не сообщать ваши данные и все что расскажете во время сеанса о себе и тревогах. Фото: Shutterstock

В качестве отвлечения от дурных мыслей посоветовали следить за календарем вебинаров. Это онлайн-лекции московских психологов по разным темам: от воспитания подростка до тайменеджмета и умения говорить «нет».

КОНКРЕТНО

Кому положены бесплатные консультации психолога в Москве

Жителям Москвы с пропиской либо временной регистрацией (на момент обращения не менее полугода)

Если прописки нет, но вы официально работаете в Москве.

Столичным школьникам и студентам московских вузов, колледжей, техникумов и т.д.

Военным, которые несут службу в частях Московского гарнизона, учатся в военных академиях Москвы и членам их семей.

Как помогут

Пять психологических консультаций*;

два сеанса психодиагностики (определить основные качества своего характера, склонность к профессии, наличие депрессии);

две консультации клинического психолога (он может назначать лечение);

три тренинга (групповые занятия);

восемь сеансов психологической реабилитации и две консультаций психолога-реабилитолога.

*здесь и далее в течение одного календарного года.

КСТАТИ

Если помощь нужна немедленно

Можно позвонить в неотложную психологическую помощь. С городского телефона набирайте 051 — круглосуточно, звонок бесплатный. С мобильного звонить +7 (495) 051. Это контакты московских специалистов. Есть еще круглосуточные дежурные психологи от МЧС. Телефон +7 (495) 989-50-50, либо +7 (800) 333-44-34— консультация так же бесплатно.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Сейчас тревогу питает думскроллинг

— Общий фон тревожности за последние дни возрос. Но тревога – не проявление слабости или недостатка самоконтроля. С эмоцией нужно работать — объясняет kp.ru психолог Роман Таланов. — Тревогу провоцируют негативные, эмоционально окрашенные новости. В кризисной ситуации человек неосознанно нагнетает внутреннюю панику, собирает отрицательные известия.

Например, привычка «думскроллинга» (слово появилось с началом пандемии ковида дословно с англ. scroll — «листать», doom — «гибель», означает постоянное чтение негативных новостей — прим.авт.). Она питает тревогу, может перерасти в зависимость. Человек не справляется со страхом, а намеренно ищет причины для волнения.

— Что с ним делать?

— Брать передышку от новостей. Важно иметь достаточное время для осмысления информации. Если получите слишком много данных, то справиться с внутренней паникой в какой-то момент станет невозможно.

— Чем это грозит?

— В случае сильной тревоги симптомы проявятся уже на физическом уровне: бессонница, потливость, тошнота, озноб, учащенное сердцебиение, кружится голова, трясутся руки. Неконтролируемый аппетит или полное его отсутствие, слезы без причины, гнев по мелочам.

— Как помочь себе или близкому?

— Нужно отвлечься: одним подойдут прогулки на природе или спорт — это снизит уровень кортизола (гормон стресса при переизбытке которого человек начинает физически чувствовать себя плохо — прим.авт.). Другим помогут духовные практики — медитация, молитва. Кому-то кино или чтение. Любая деятельность, которая позволит переключиться.

Если не работать со своим состоянием, симптомы будут проявляться сильнее, контролировать их станет сложнее. Панические атаки – одно из последствий тревожности, которое требует внимания.

— Может сразу к психологу?

— В случае серьезного стресса, сильной внешней напряженности, полезна поддержка специалиста. Часто мы не понимаем причину тревоги. Психолог поможет озвучить свои страхи, это снизит напряженность. Общение поможет взглянуть на происходящее со стороны, найти оптимальное решение.

— К психологу идти лично или можно в Zoom, поговорить по телефону?

— Дистанционная терапия по скайпу или телефону не менее эффективна, чем очная. Часовой сеанс в Москве стоит от 1500 до 4000 тысяч рублей.