Три месяца до экзаменов: Реально ли сдать ЕГЭ и ОГЭ без репетиторов на отлично

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ЕГЭ и ОГЭ неумолимо приближаются. Начинается традиционная предэкзаменационная лихорадка: родители смотрят в электронные дневники, хватаются за голову и бегут к репетиторам (если не сделали этого раньше). По такому сценарию живет большинство семей выпускников. И кто виноват - большой вопрос: то ли школа и правда не дает достаточно знаний, то ли ученики не очень-то стараются их получать.

Тем более что репетиторов берут не только в старшей школе. Сейчас даже младшеклассники нередко дополнительно занимаются с частными преподавателями. Статистика Авито.Услуг показывает, что за 2021 год спрос на репетиторство по всей стране вырос на 49%. Почему и что делать? Эти вопросы мы обсудили с экспертом ЕГЭ по русскому языку и литературе Анной ПИМЕНОВОЙ и учителем математики столичной школы № 2033 Юрием ПОСТАВНИЧИМ.

МАРЬВАННА РЕШАЕТ, А КОЛЯ СДАЕТ...

- Ситуации разные. Может, ребенок учится в сильной гимназии и не справляется с нагрузками, - объясняет Анна Пименова. - Или родители уже с начальной школы готовят его к олимпиадам. Бывает, что школа не дает хороших знаний по определенному предмету. Как правило, это касается иностранных языков. Редкая школа может нормально научить хотя бы английскому. А вообще многое зависит от степени тревожности родителей: кого-то не смущают двойки, а кто-то уже после первой тройки начинает паниковать.

- Слышала такое мнение у учителей. Мол, родители платят за репетиторов, и детки понимают: зачем напрягаться, пытаться что-то усвоить на уроке, если нанятый человек все за тебя сделает!

- Да, такое бывает. Порой ребенку нужно самому посидеть, подумать над уроками, придумать решение. А репетитор дает готовый ответ. Поэтому преподавателя имеет смысл нанимать, когда это действительно нужно (см. «Конкретно»).

С этим соглашается и Юрий Поставничий:

- Часто работа репетитора в начальной и средней школе сводится к выполнению домашнего задания. И это расслабляет учеников.

ЭКЗАМЕН ПОКАЖЕТ

- Девятиклассники перед ОГЭ, а особенно 11-классники перед ЕГЭ почти все прибегают к помощи репетиторов или идут на специальные курсы подготовки. Школа что, не готовит к экзаменам? Или это классическая история про то, что знания, за которые заплатили, лучше запоминаются?

- И то, и другое. Бывает, конкретные педагоги не справляются с прямой задачей - подготовкой классов к экзаменам. Но если уже для ОГЭ приходится брать репетитора, тут возникают вопросы к уровню школы - говорит Анна Пименова.

- Ну а все-таки, реально ли сдать ЕГЭ на высокий балл без репетитора? Не всем родителям это по карману...

- Все зависит от подготовки в школе. Если ее нет или очень мало, то самому подготовиться и сдать на 80 и выше баллов сложно. Да, все задания и материалы есть в интернете. Можно посмотреть обучающие видео, почитать шаблоны сочинений, прорешать задачи на «Решу ЕГЭ». Про сочинение, например, очень хорошо рассказывает на Ютубе преподаватель Сергей Волков. Но из этих сведений ученику придется самому выстроить систему. Это все-таки задача не для того школяра, который экзаменами озаботился только за три месяца до сдачи.

Более того, для высокого балла - выше 85 - ученик должен знать тонкости оформления и сдачи итоговой аттестации. Поэтому нужен человек, который варится в этой системе. Если учитель в школе объясняет все подводные камни (а в норме так и происходит. - Ред.), тогда репетитор не понадобится. Если такой подготовки нет - приходится добирать другими способами.

- Сдать профильную математику на 80 - 85 баллов, обучаясь в обычной школе, вполне реально, - считает учитель математики Юрий Поставничий. - Конечно, при условии, что ученик все 11 лет нормально учился и усваивал программу. Если нужны более высокие баллы (а в топовых вузах соревнуются стобалльники. - Ред.), придется заниматься дополнительно.

Не торопитесь говорить: «У него просто нет способностей!». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПЕРЕД ГИА НЕ НАДЫШИШЬСЯ?

- Имеет ли смысл идти к репетитору сейчас, за три месяца до ГИА (государственной итоговой аттестации, так называют ОГЭ и ЕГЭ вместе. - Ред.)?

- По русскому языку можно очень хорошо продвинуться, - уверена Анна Пименова. - Как правило, ребенок, который приходит в марте, серьезно настроен на работу, мотивирован, ведь отступать некуда: экзамен на носу. А другой может заниматься с репетитором целый год, но что-то недоделывать, недоучивать, откладывать. И в итоге они получают одинаковые баллы.

Но едва ли так получится с профильной математикой, литературой, химией или английским. Там все-таки нужны более глубокие знания.

Но можно вместе с опытным преподавателем, специализирующимся на подготовке к ЕГЭ, разобрать тонкие места - как правильно оформлять работу, как формулировать ответы, на чем сыпались предыдущие выпуски. Это позволит не потерять десяток-другой баллов чисто на формальностях.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

400-балльники пробиваются сами!

Не спешите опускать руки, если частных педагогов ребенку вы позволить не можете. Возможно, мнение, что они необходимы, итог маркетинговой политики частных преподавателей. По крайней мере, как ни спросишь рекордсменов по сдаче ЕГЭ - ребят, набравших по 400 баллов и около того, ответ: «Спасибо моим школьным учителям! Я усердно занимался все эти годы, а они мне помогали».

Да, наверное, на такие высокие баллы сдают хорошо мотивированные благополучные дети, и не всем повезло со школой и с собственной генетикой, определяющей усидчивость и интеллект. Но и ведомство, проводящее итоговую аттестацию, ежегодно успокаивает родителей:

- Все задания, которые есть на ЕГЭ, не выходят за рамки школьной программы, - настаивают чиновники Рособрнадзора. - Если школьник добросовестно и систематически учится, он сдаст хорошо.

Но родителям-то хочется не просто хорошо, а на максимум! Между тем несколько лет назад Международная лаборатория анализа образовательной политики НИУ Высшей школы экономики провела исследование. Ученые опросили 3 тысячи 11-классников и их учителей, и выяснилось, что эффект от занятий с репетиторами и на курсах в последние месяцы перед ЕГЭ очень мал.

- Мы учитывали целый комплекс факторов - годовые оценки по математике и русскому языку за 10-й класс, успеваемость одноклассников, стаж и категорию учителей, профиль класса, - рассказывал тогда «КП» один из авторов исследования, заведующий лабораторией Андрей Захаров. - Оказалось, дополнительные занятия добавляют всего несколько баллов к ЕГЭ. И этот скромный результат выше у тех школьников, кто и так неплохо учился. Двоечникам и троечникам репетиторы помогут слегка подлатать пробелы в знаниях и придадут уверенности. Но на итоговом результате это почти не скажется.

КОНКРЕТНО

Когда помощь частных учителей действительно нужна

Если ребенок много пропустил из-за болезни (не несколько дней или даже неделю, а еще больше) и теперь разрыв с одноклассниками слишком велик.

Если видите, что школьник занимается, старается, но у него не получается с каким-то предметом, не торопитесь говорить: «У него просто нет способностей!» Попробуйте найти педагога, который сможет объяснить понятно именно для него.

Родителям младшеклассников стоит прибегнуть к услугам репетиторов, если у ребенка есть дисграфия (неспособность писать без ошибок из-за несформированности некоторых отделов мозга) или дислексия (трудности в распознавании отдельных букв и слов и сопоставлении букв со звуками, которые влияют на способность человека читать и писать). Далеко не все школьные учителя умеют и имеют возможность с этим работать.

Если предмет отлично дается ребенку, очень интересен - возможно, он захочет изучать его углубленно? Репетитор поможет. Но это должен быть именно педагог, специализирующийся на олимпиадниках, детях с повышенными способностями.