Борис Титов: «Даже гвозди закупали в Китае и Финляндии. Это надо менять»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Радио «Комсомольская правда» выступил уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. Приводим основные высказывания.

Об оперативной обстановке в бизнесе

- Как ни странно, вроде бы всего несколько дней, как вводят новые решения, тем не менее, они уже сегодня сильно влияют. Одно из этих решений – это реакция нашего Центрального банка, который поднял ключевую ставку до 20%. И что происходит сегодня? Даже старые кредиты, которые бизнес брал еще до всяких санкций, на них в результате решения Центробанка, задним числом пересматриваются процентные ставки. Вот сидят люди просто за столом – человек 50 там – и у всех было практически одно и то же. Они сидели смотрели в свои телефоны, и к ним приходили сообщения, что вам повышена процентная ставка. Причем не только по кредитам с плавающей ставкой, но и по тем, которые с твердой были выданы. Банки находят варианты, как все равно повысить ставку. Причем, ЦБ как бы рекомендовало этого не делать, но банки – вы знаете, где они видели эти решения ЦБ. Поэтому просто поголовно у всех – от индустрии красоты до поставки металлов, от ресторанов до торговли и машиностроения – у всех валятся сообщения, что по вашим кредитам задним числом повышена ставка. Значит, надо изначально доплатить все процентные ставки. Мы написали Мишустину еще раньше по этому поводу. Надеемся, что оперативный штаб все-таки эту проблему решат. Потому что это просто удавка для огромного количества предприятий, которые брали кредиты и возвратить их по новым ставкам у них нет источников. Рубль падает. Им неоткуда взять средства.

Об импортозамещении

- Большая угроза, что мы очень быстро почувствуем недостаток в предложении товаров на полках. Но все-таки хотелось бы сегодня настроить правительство на активный лад, с точки зрения стимулирования российского производства. Потому что у нас есть такая программа – «Экономика простых вещей». Очень много простых вещей, которые мы могли бы делать в России, но на самом деле все это импортировали. Например, гвозди. Покупаем их в Китае и в Финляндии. Невыгодно было производить в России, легче там купить и завезти все по импорту. Продаем нефть – покупаем шлепки. Вот это все можно производить в России, но это должно быть выгодно делать. Должен быть доступ к кредитному капиталу, нормальная процентная ставка по кредитам. Должны быть нормальные налоги. Потому что налоги у нас высокие, как бы нам ни говорило правительство. Финансовый блок, который нам эти ставки все увеличивает, налоги у нас по-прежнему выше, чем даже у наших соседей. У нас хоть и есть небольшое преимущество по стоимости электроэнергии, тарифам, но и оно уже практически выровнялось в Китае. Пока в Европе дороже.

О поставках товаров из Китая

- Импорт шел и будет идти. Хотя есть проблемы с китайскими банками. У нас пока платежи в юанях и в рублях между компаниями российскими и китайскими занимают не больше 20 % от оборота, остальное все равно привязано к доллару. Китайские банки сегодня дуют на холодную воду. Вроде и санкций нет, но на всякий случай – как бы чего не вышло. Если есть российский резидент, если есть связанная с Россией сделка, то практически банки останавливают сегодня все эти сделки. Поэтому сегодня надо предлагать китайскому правительству, чтобы мы в значительной степени увеличили именно юаневый и рублевый оборот. У нас даже есть биржа обменная, где можно поменять напрямую, без доллара, рубли и юани. Многие российские банки, даже попавшие под санкции, могут открыть юаневые счета. Можно хранить свои ресурсы в юанях. В долларах теперь хранить опасно.

О самолетах

Очень серьезные санкции транспортные. И это касается, прежде всего, авиатранспорта. Как мы будем решать эту проблему? Я слышал одного выступающего, что сумеем из двух «Эйрбасов» собрать один и полетаем еще. На самом деле это абсолютно не так.

Вся авиатехника современная – и вертолеты, и самолеты – на прямой связи с производителем. Если ты нарушаешь какой-то режим, производитель может просто тебя отключить. Постоянно идет информация онлайн о том, как работает двигатель, какие режимы используются. И все это напрямую идет производителю. Если это «Эйрбас», значит – во Францию. Они могут спокойно в результате своих решений отключить от обслуживания любой двигатель, любой самолет. В этом смысле у нас есть альтернативы только бразильский Embraer и наши самолеты. Но все это не дальнемагистральные самолеты. Чтобы долететь от Москвы до Дальнего Востока, нужен самолет дальний. Как решить эту проблему, думаю, нам предстоит очень серьезно подумать.

О закрытии советских заводов

- Это была ошибка первых лет нашего рынка, когда государство практически ушло из управления экономикой, сказало – вот рука невидимая рынка все решит. Но это так ни в какой стране не происходит. Ни в Америке, ни в Англии, ни в Таиланде – нигде. Рынок – это очень важная часть экономики, потому что он создает инициативу роста. Но в крупных, машиностроительных, инвестоемких, финансово емких производствах, государство должно хотя бы помогать бизнесу для того, чтобы оно выстраивало свои долгосрочные программы. Хотя Боинг - частное предприятие, но американское государство в постоянном режиме работает с Боингом.

Это была наивность наших экономистов, слишком большая уверенность в правоте западных учебников.

О ситуации с лекарствами

- Мы производим достаточно большой набор наших лекарств. Но там номенклатура огромная и есть массовые лекарства, а есть лекарства очень специфичные, под специальные болезни, и очень дорогие лекарства. Вот этих у нас вообще очень мало. Но дело еще в том, что, если даже таблетки и делались на наших предприятиях, в России, то субстанции мы везли из-за рубежа. Вот сейчас несколько заводов запустили хоть каких-то субстанций, несколько наших российских компаний. Но на самом деле пока мы в очень серьезной степени зависим от этих субстанций. Правда, есть преимущество, что это не Европа и не Америка. Основные производители субстанций – это Китай и Индия. Поэтому и с той, и с другой стороны у нас никаких санкций нет и, я думаю, что здесь мы будем совершенно спокойно продолжать закупать их.

О сельском хозяйстве

- С голоду мы сегодня точно не умрем, мы сегодня крупнейший производитель пшеницы. Поэтому мы точно можем быть уверены, что, по крайней мере, хлеба у нас будет в избытке, но вопрос в том, что мы производим мало муки. Мы производим зерно, отправляем его на экспорт, при этом мукомольная промышленность по-прежнему небольшая. И нам надо будет ее сейчас развивать и увеличивать. Но по некоторым вещам мы в сельском хозяйстве вообще опередили всех – например, по птицеводству за последний десяток лет мы из импортера крупного мирового покупателя мяса птицы мы превратились в экспортера и даже поставляем большие сегодня достаточно объемы в Китай.

О задачах правительства

- Мы с вами о бизнес-проблемах говорим, которые, конечно, касаются населения. Создание рабочих мест, обеспечение зарплат, обеспечение доступными продуктами и услугами. Но у правительства проблем намного больше. И они должны обеспечить бюджетников, пенсии, социальные выплаты. Поэтому правительство должно пройти между Сциллой и Харибдой, по тонкому лезвию, как правильно распределить сегодня не фантастические ресурсы, которые у нас есть. Слава богу, у нас есть нефть и газ. И они обеспечат нам хоть какой-то нормальный уровень.