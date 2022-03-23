Простым китайцам в одном видео объяснили, почему Россия имеет право на спецоперацию на Украине

"Более 20 лет назад Украина развелась со своим мужем Россией, в этом браке были дети" - так начинается китайское аллегорическое повествование о конфликте между странами. Фото: Shutterstock

Простые китайцы с интересом следят за тем, что происходит на далекой для них Украине, но им не всегда легко понять, что происходит в этой стране. Специально для них в сети КНР появился вирусный ролик, в котором простым языком объяснили суть конфликта и мотивы действия России по «наведению порядка» в соседней стране.

- Более 20 лет назад Украина развелась со своим мужем Россией, в этом браке были дети. Муж был великодушен, и оставил Украине большое наследство, и даже оплатил долги жены - 200 миллиардов долларов. После расставания жена начала флиртовать с деревенским хулиганом США и бандой разбойников с Запада. Стала слушать только их и вместе с ними нападать на своего бывшего мужа, - так описывают предысторию нынешней ситуации анонимный китайский аналитик.

- Муж рассердился и силой отнял у нее одного ребенка по имени Крым, и тогда разъяренная жена заявила, что она выйдет замуж за НАТО, чтобы силой заставить своего бывшего мужа вернуть Крым обратно, - говорится в ролике. - Однако деревенский американский хулиган не захотел жениться и не захотел ввязываться в драку с бывшим мужем Россией, но планировал, что с помощью Украины сможет унизить бывшего мужа – Россию».

- Жена была плохой матерью и время от времени била своих других детей – Луганск и Донецк. Дети плакали и искали помощи отца, который время от времени помогал детям материально и ругался со своей бывшей супругой. Но все было безрезультатно. Главный бандит, который и вызвал эту ругань и свару, использовал эту жену, желая получить ее богатство, подговаривал ее на ссору и дарил ей различные подарки: обмундирование, оружие, технику, у которых истекли сроки годности, - такими вот простыми словами жители азиатской страны обясняют сложный конфликт.

Что же было дальше?!

- Жена решила, что имеет заступника, на которого может положиться, и стала дерзить и провоцировать своего бывшего мужа. Его терпение лопнуло, и вместе со своим родственником Белоруссией он начал борьбу за защиту своих детей Донецка и Луганска. Тогда жена вместе с хулиганам ЕС и НАТО испугалась. Главный насильник и хулиган США отказался дальше ругаться с бывшим мужем и оставил жену один на один с Россией. Муж теперь возвращает контроль над детьми и имуществом, которое оставил своей жене.

Какая же развязка будет у этой «Санта-Барбары»? Китайцы не дают ответа. Но хочется надеяться, что «семейная ссора» скоро закончится подписанием нотариально заверенного договора.

Семья стоит в основе китайской картины мира

Юрий Тавровский, китаист, глава экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития:

- Для Китая семья является весьма понятной аналогией, она вписывается в конфуцианскую философию и, что еще важнее, в иерархическую систему. Не случайно, например, отношения СССР и КНР описывались в терминах старшего и младшего братьев, один из которых потом «переметнулся к врагу семьи, а сближение Пекина и Вашингтона в 1970-х - как «брак по расчету».

С точки зрения конфуцианской философии Украина рассматривается как недавний член «семьи советских народов», который неожиданно не просто стал жить самостоятельно, но связался с врагом главы семьи. Для китайцев эта сразу означает нарушение конфуцианских законов отношений между людьми, норм иерархии и правил человеческих отношений. В глазах жителей КНР украинцы повели себя как варвары, как люди, не знакомые с цивилизацией. Это заведомо ставит их в положение нехороших людей. Не случайно в китайских соцсетях 90% всех постов пишут в поддержку России против Украины.