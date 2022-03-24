Чем запомнилась Мадлен Олбрайт, скончавшаяся в возрасте 84 лет

Мадлен Олбрайт Фото: Алексей ОСИПОВ

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, скончавшаяся в среду на 84 году жизни от рака, - была хорошо известна в России. Не в последнюю очередь потому, что никогда не питала симпатий к нашей стране. «Поверьте тому, кто бежал из-за железного занавеса: я знаю, что происходит, когда вы даете русским зеленый свет», - опасливо заявила как-то она. Под своим бегством из-за железного занавеса она подразумевала эмиграцию своей семьи из Восточной Европы в Штаты. Самой Мадлен было тогда 10 лет.

В энциклопедии и справочники имя Олбрайт вошло уже при ее жизни. Во-первых, она стала первой женщиной-госсекретарем США. До этого американское внешнеполитическое ведомство возглавляли только мужчины. Она также была постпредом США при ООН.

После ухода из Госдепа Олбрайт открыла фирму, занимающуюся разработкой стратегий для крупных корпораций. Многие сотрудники Albright Stonebridge после победы Байдена на президентских выборах перешли на работу в Белый дом. Среди клиентов компании Олбрайт – Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Amazon, Microsoft, гостиничная сеть Hilton.

Из-под пера Олбрайт в разное время вышли семь книг, включая мемуары «Мадам госсекретарь».

В них среди прочего она рассказала, что лишь уже взрослой узнала о том, что является еврейкой по происхождению. Ее родители приняли католицизм, когда Мадлен была совсем маленькой, и никогда не рассказывали ей об этом. До этого она была уверена, что является чешкой по национальности.

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