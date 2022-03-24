Директор Софии Ротару объяснил ее молчание о спецоперации на Украине

София Михайловна уже почти месяц не выходит на связь в соцсетях Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот уже месяц с началом спецоперации на Украине украинские артисты воюют с российскими коллегами в соцсетях. Макс Барских оскорбляет Тимати и певицу Славу, Потап заявляет, что никогда уже не выпустит записанный "по ошибке" трек с Ольгой Бузовой, экс-солистка группы "Nikita" грозится распустить руки при встрече с Региной Тодоренко, которая на днях подтвердила вторую беременность.

Единственная, кто не вступил в публичные склоки, - София Ротару. Последняя запись в соцсетях артистки датируется 28 февраля: тогда она написала, что находится в Киеве и молится за мир. С тех пор уже почти месяц "хуторянка" не выходит на связь. Директор Ротару и звездный промоутер Сергей Лавров объяснил kp.ru ее молчание.

- София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она Народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам, - рассказал Сергей Лавров. - А кроме того, несколько лет назад она получила огромный урок после того, как сын подставил ее с украинским флагом. В 2014 году, уже после присоединения Крыма, у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И ее сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с желто-голубым флагом, подписав "Слава Украине!". Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить.

Единственная новость о семье Софии Ротару появилась в начале марта: тогда в Сети опубликовали видео задержанных мужчин, которые незаконно пытались бежать в Молдавию от всеобщей мобилизации на Украине. Среди них оказались также 51-летний сын и 27-летний внук Народной артистки, хотя в связи с введением военного положения им, как лицам призывного возраста (от 18 до 60 лет), запрещено покидать страну. За нарушение закона родным Ротару грозило до пяти лет тюрьмы.

- Мы с ней из-за текущей ситуации уже давно не общались. И я даже боюсь ей звонить, поэтому не в курсе последних событий, - ответил Лавров на вопрос о громкой криминальной истории.

Впрочем, судя по всему, близким артистки удалось избежать наказания. Так, внук певицы Анатолий Евдокименко на днях в честь своего 28-го дня рождения вышел на связь в соцсетях, опубликовав кадр из очередной фотосессии. Но объясняться по поводу последних событий он не пожелал.