Новый миропорядок: «До и после Украины»

Теперь Чернобыльскую АЭС совместно патрулируют российские спецназовцы и украинская нацгвардия. Утечка радиоактивных материалов предотвращена. Фото: МО РФ/РИА "Новости"

Предупреждали: будет военный ответ

Еще недавно все ломали голову: что это за «военный и военно-технический» ответ России, который она даст, если ее опять не услышат политики и дипломаты Запада? 24 февраля этот ответ увидели все. И речь не только о будущем Украины, но и, без преувеличения, о новом мироустройстве.

Но 24-е стало возможно только после того, как 19-го Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности дал ясно понять: Украина готова вернуть себе ядерный статус. А новоиспеченного канцлера ФРГ Шольца рассмешили слова о геноциде в Донбассе. На границе ДНР и ЛНР в это время были сосредоточены основные силы украинской армии. Киев интенсивно накачивали натовским оружием. Обстрелы на тот момент еще непризнанных республик возобновились с новой силой. В этих условиях Россия не стала дожидаться очередных ответов Запада на свои предложения о гарантиях безопасности. Ответ после речей в Мюнхене и обстрелов Донбасса был очевидным - давим русских до конца!

Параллели с Грузией…

Невозможно не провести параллели. 08.08.08 (агрессия Грузии против Южной Осетии) и 22.02.2022 (признание Россией ДНР и ЛНР). Накануне военной авантюры Саакашвили Тбилиси посетила госсекретарь США Хиллари Клинтон, впервые заявившая там об «оккупированных Южной Осетии и Абхазии». Мишико сигнал понял, но, как потом выяснилось, не совсем правильно. Он думал, что американцы помогут ему «освободить» потерянные территории. «Пятидневная война» показала: американцы за чужие интересы, пусть даже самых преданных холуев, не воюют.

Почти тот же самый эффект имел для Зеленского Мюнхен: там очень серьезные дяди как один одобрительно похлопывали его по плечу и подталкивали в спину: вперед, мы с тобой! И у клоуна-президента закружилась голова: за мной - весь мир, какие еще «Минские соглашения»?.. С этого момента счет пошел на часы, принципиальное решение о силовом захвате Киевом Донбасса было принято. Специальная военная операции России - это удар на упреждение, особенно с учетом грузинского урока. И еще одна параллель: никто из западных покровителей воевать за украинский бандеровский режим и не собирался.

… и принципиальные различия

Если сравнивать нынешние события с «войной 08.08.08», то есть и разительные отличия. Во-первых, инициатива с самого начала - в руках России. Во-вторых, тогда российские танки Москва остановила, когда им до Тбилиси было несколько часов ходу. При посредстве Франции начались переговоры России и Грузии. Война закончилась. Теперь российский спецназ уже в окрестностях Киева. Позитивного посредничества Запада не просматривается. Да и абсурдно бы оно выглядело: сначала сами натравили Украину на Россию, а потом помогают Киеву «достойно капитулировать»?

Поэтому и предложения о переговорах о нейтральном статусе Украины, поначалу запрошенные Зеленским и на которые Москва дала положительный ответ, потом как-то заволнили - украинское руководство перестало выходить на связь. Правда позже, с издевательскими затяжками, соратники президента Зе все-таки добрались до Гомеля. И хотя обе стороны готовятся к новому раунду переговоров, рассчитывать на их успех не приходится. Здесь тоже ничего загадочного, в принципе, нет. Запад не допустит «добровольной сдачи» Украины как своего главного инструмента борьбы с Россией, потому что это означало бы его проигрыш Москве. А вот как «жертва чудовищной российской агрессии» Украина, в которой уголовникам раздали тридцать тысяч стволов для ее превращения в кровавое месиво, еще послужит натовцами для консолидации блока.

Судьба НАТО под вопросом?

Уже прозвучало из уст генсека блока Столтенберга: события на Украине - это угроза для НАТО. И ведь не поспоришь. Что, в принципе, случилось? В Вашингтонском договоре, заключенном в 1949 году, когда до ядерного паритета было еще очень далеко, есть 5-я статья, которая предполагает коллективную оборону в случае нападения на любую страну, входящую в блок. За Украину НАТО воевать не будет, как было разъяснено, потому, что эта страна членом альянса так и не стала.

Но президент США объяснил гораздо доходчивей, почему Америка не будет воевать за Зеленского и заблаговременно вывела из Украины своих военных, находившихся там официально. Просто потому, что любое боестолкновение между американскими и российскими солдатами тут же переформатирует конфликт из российско-украинского в российско-американский. Дальше, по законам эскалации, дорога прямо к ядерной войне между двумя сверхдержавами. С предсказуемым и хорошо известным концом.

Но тогда законный вопрос: а за Эстонию, которая самый что ни есть полноправный член НАТО, если, не дай Бог, на нее нападет кровожадная Россия, американцы заступятся? Ведь какая разница, под 5-й статьей ты ходишь или нет, если логика все равно сохраняется: прямая военная сшибка США и России - эскалация - обмен ядерными ударами - глобальная катастрофа. Вступятся американцы напрямую за гордых

эстонцев, а им самим, на их далеком континенте гиперзвуковой «Кинжал» прилетит. Это надо? Так что НАТО придется очень задуматься.

На кону - новый миропорядок

Ликвидация бандеровского нацистского режима на Украине - это угроза не только для будущего НАТО. Это, прежде всего, угроза гегемонии США в Европе. Ведь декабрьские предложения России по гарантиям безопасности такую угрозу для них не несли. Им просто предлагали учитывать законные интересы другой стороны. Но эти предложения были, по сути, высокомерно отброшены. Теперь наступает действительно «новая реальность» - военный и государственный крах американского протеже в Киеве переворачивает всю сложившуюся после холодной войны ситуацию в Европе.

Вспомним, еще совсем недавно случилось эпическое по масштабу позора бегство американцев из Афганистана. Затем что-то не так пошло для них в Казахстане. Еще раньше - облом в Белоруссии. А теперь еще и Украина… Кстати, представим, что в Казахстане получилось бы. Взглянем на карту: между границами Украины и Казахстана, выходящими на территорию России, меньше 500 км. Если их замкнуть, наша страна лишится всего юга, Северного Кавказа и выхода к Черному и Каспийскому морям. Но теперь уж точно такой сценарий можно не рассматривать. Потому что гегемона Запада вынудили считаться с новыми реальностями.

Санкции «из ада» как последнее оружие Запада

Против России Запад принимает, как на конвейере, все новые и новые пакеты «санкций из ада». Правда, президент России заблаговременно предупредил, что чрезмерное усердие в этом занятии приведет к полному разрыву наших отношений с Западом. Так что мы сгруппировались заранее. Хотя угроза лишить наших депутатов шоппинга в Милане поистине чудовищна. И до неприличия высокомерна. В Литве, например, до сих пор треть населения - по данным Евростата - справляет нужду на улице. Но при этом «нищую Россию» пугают тем, что лишат ее «сладкого».

Ведь санкции, по сути, это про комфорт и удобства. Уничтожить российскую экономику, как грозят в Лондоне и Вашингтоне, они все равно не смогут. Если бы могли, то давно уже сделали бы. Мир другой, в нем есть Китай и Индия, еще несколько очень весомых игроков, не готовых слепо подчиняться англосаксам. Но добровольно выпускать глобальные вожжи из своих рук Запад, разумеется, не станет. Придется с ним потягаться, и на это уйдет немало сил и времени. Однако абсолютно ясно, что после Украины, как когда-то писал поэт, «К прошлому возврата больше нет».