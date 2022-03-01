Военная спецоперация на Украине 1 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые главные новости о спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 марта 2022 года.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что это он сохранил НАТО и обеспечил Украину противотанковым оружием. По его словам, если бы его действия не были оперативными и решительными, то "НАТО бы не существовало".

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это возможно "только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности".

Главный итог переговоров России и Украины, прошедших 28 февраля 2022 года, – тот факт, что они состоялись, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что стороны смогли услышать друг друга.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В Раде заявления о вступлении Украины в ЕС названо "историческим моментом".

Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, такое же количество бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов.

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) завершают блокирование Мариуполя, в котором наблюдается скопление большого числа националистов.

Прямая трансляция:

19:30 Лукашенко считает, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Путина и Зеленского

18:25 Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой минобороны Турции.

17:50 Группа наблюдателей ОБСЕ прибыла в Ростов-на-Дону из Донбасса.

17:45 Второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта в районе Беловежской пущи, сообщил источник RT.

17:40 Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами, по сообщениям произошедший сегодня в Волновахе.

16:23 Глава Луганска сообщил о завершении эвакуации жителей.

16:00 Зеленский призвал мировое сообщество провозгласить Россию страной-террористом.

15:59 Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.

15:57 Два человека погибли в Донецке в результате обстрелов из РСЗО со стороны ВСУ

15:43 Минобороны России: российские вооруженные силы поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов.

15:35 Минобороны России: передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья. Выход украинских подразделений к Азовскому морю полностью заблокирован.

15:34 Посольство в Британии сообщило о жалобах граждан России на дискриминацию из-за Украины.

15:26 Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов, заявил член российской Общественной палаты Григорьев.

15:12 Зеленский утверждает, что все крупные города Украины заблокированы.

14:58 Владимир Зеленский выступил в Европарламенте:

— Мы боремся и за то, чтобы быть равноправным членом Европы. Я считаю, что мы показываем — мы именно такие.

— С нами ЕС будет крепче. Без ЕС Украина будет одинокой.

— Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы.

14:19 Актер Депардье призвал "вести переговоры" по Украине

14:10 Британский премьер Джонсон: я могу сказать честно, мы не можем обеспечить бесполетную зону над Украиной, это приведёт к прямому столкновению с Россией

14:09 Лавров выразил надежду, что Украина проявит договороспособность на переговорах с Россией

13:53 Лукашенко заявил, что Белоруссия усилит южную границу дополнительными батальонными группами.

13:42 Лавров о российско-украинских переговорах: украинская сторона должна понять, что нужно избежать повторения истории с Минскими соглашениями. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять его интересы.

13:40 Зеленский отозвал послов из Киргизии и Грузии.

13:39 Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал "уткой" утверждения об использовании Россией на Украине кассетных и вакуумных бомб.

13:38 Представитель Кремля Песков подчеркнул, что российские военные не осуществляют удары по жилому комплексу на Украине, а также сообщил - Путину доложено об итогах переговорах России и Украины. Разговор президента РФ с Зеленским пока не планируется.

13:37 Кремль не планирует участвовать в выборах на Украине после окончания специальной военной операции, а планы Украины на вступление в ЕС не касаются стратегической безопасности, заявил Песков.

13:36 Мишустин: работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба.

13:01 Управление комиссара ООН по беженцам оценивает число беженцев с Украины с 24 февраля в 660 тысяч человек.

12:46 Трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима, заявил Лавров.

12:44 Сергей Лавров: Страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.

12:40 Басурин: у ДНР есть данные, что представители ОБСЕ передавали координаты военных объектов в Донецке украинским военным.

12:36 Шойгу: Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. ВС РФ не оккупируют территорию соседней страны, принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Украинская же сторона в ходе боевых столкновений использует мирных граждан в качестве живого щита.

12:17 В ДНР заявили о ранении 16 мирных жителей при обстрелах Горловки

12:14 На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях.

12:12 Мобилизация в ДНР еще не завершена, формируются резервы, сообщает глава республики.

12:09 Власти Чернигова заявляют, что выходы из города заминированы, город «готов к обороне».

11:25 Лукашенко о переговорах на Припяти: состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. "Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе", - сказал глава Белоруссии.

11:02 Украина стала жертвой кризиса, созданного Соединенными Штатами, считает духовный лидер Ирана.

10:45 Пушилин заявил, что темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика.

10:37 Басурин заявил об открытии двух гуманитарных коридоров для мирных жителей Мариуполя, они могут покинуть город до 2 марта.

10:35 В ДНР заявили, что украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом.

10:32 Украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна.

10:11 В ДНР сбили ракету «Точка-У», в заряде которой мог содержаться фосфор.

09:40 Россия ответной мерой ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии.

09:37 Все автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ покидают Донецк.

09:17 Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев республики есть потери на Украине: двое погибли, ещё шестеро получили ранения разной степени.

09:13 Из-за атак украинских военных перебита линия электропередачи, две трети города без электричества.

09:04 Российские военные блокировали украинский Херсон, на въездах в город установлены армейские блок-посты.

08:49 В ДНР над Харцызском сбита ракета "Точка У", в кассетной части заряда которой мог содержаться фосфор, осколки повредили дома.

08:08 Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25.

7:45 ВСУ обстреляли Зайцево Южное и Горловку в ДНР. Пострадали два мирных жителя.

7:43 Ветеран батальона «Восток» Александр Семенов заявил, что Народная милиция ДНР скоро возьмет в кольцо украинских военных в кольцо.

23:15 Байден: о ядерной войне не следует беспокоиться

22:39 Небензя: США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта

22:28 Главы Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС, следует из заявления