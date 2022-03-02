Где посмотреть документальные фильмы из экспедиций «Комсомолки»

Кадр из фильма «Витим. Путешествие по Угрюм-реке». Его вы тоже можете посмотреть на кинопортале «КП». Фото: Евгений САЗОНОВ

«Комсомольская правда» давно уже перестала быть просто газетой. Сейчас это крупнейший в мире медиахолдинг, в который, кроме печатных версий, входят сайт и радио. Хотя есть и еще один вид замечательного контента, который производит издательский дом. И это самые настоящие документальные фильмы, которые были сняты во время экспедиций «КП» под эгидой Русского географического общества. Ленты неоднократно транслировались на канале «Моя планета», «Культура», «Мир», ОТР и даже на Первом канале.

Единственная проблема - после премьер они были рассеяны по всему простору YouTube. Давно уже была мечта собрать все фильмы о нашей красивейшей природе и отважных русских первопроходцах в одном месте. И наконец она осуществилась! Отныне все наши документальные ленты можно легко посмотреть на сайте kino.kp.ru.

Добро пожаловать! Вот лишь несколько примеров лент, которые вы можете найти там.

«Река Улья. Последний маршрут геолога Гамалеи» (2021)

Фильм посвящен памяти всех геологов, погибших в экспедициях.

Многие даже не догадывается, какую цену платили за открытия месторождений полезных ископаемых в труднодоступных точках нашей страны. Чаще всего это была самая дорогая цена - жизнь…

Трагедия, о которой рассказала в своем фильме киноэкспедиция «Комсомольской правды», случилась на дальневосточной реке Улье в июле 1981 года. Здесь, в пучине ульинского водопада, погиб советский геолог Юлий Николаевич Гамалея, внук известного эпидемиолога и микробиолога Н. Ф. Гамалеи, однокашник и близкий друг художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова.

За 47 лет жизни геолог Юлий Гамалея успел немало, пройдя в полевой геологии путь от рабочего до начальника экспедиции. Он был кандидатом наук и первооткрывателем месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

«Шантары. Острова тайн и сокровищ» (2019)

Фильм об экспедиции «Комсомольской правды» на труднодоступные Шантарские острова, расположенные в Охотском море. Акватория этого архипелага на Дальнем Востоке России - одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов и косаток в их естественной среде обитания, а на самих островах - редкий животный и растительный мир.

Фильм рассказывает также об истории открытия островов русскими людьми еще в первой половине XVII века, о дальнейшем их изучении и освоении, вплоть до организации здесь уже в наши дни огромного национального парка. Большой вклад в исследование этих далеких земель сделал академик Александр Миддендорф, вице-президент Императорского Русского географического общества. Он стал первым ученым, в 1844 году профессионально описавшим местную флору и фауну, составившим подробную карту части островов и гидрологию Шантарского моря.

Уникальные кадры сняты на суше, в море и с воздуха. Фильм ориентирован на широкую публику, интересующуюся историей освоения отдаленных уголков России, их уникальной природой и путешествиями.

Премьера фильма прошла в феврале на телеканале «Моя планета», и лента вошла в пятерку самых рейтинговых за месяц.

«Где же Тунгусский наш метеорит?» (2017)

Фильм об экспедиции «КП» к эпицентру взрыва Тунгусского метеорита. Группа ученых и путешественников попыталась ответить на вопрос: куда подевались осколки космического пришельца, который взорвался над сибирской тайгой близ фактории Ванавара в 1908 году?

Следы его не найдены и по сей день. Члены экспедиции «КП» уверены, что все эти годы метеорит искали не там, поскольку взрыв случился в тропосфере, а осколки Тунгусского космического тела пролетели по касательной траектории дальше, на северо-запад...

Экспедиция прошла 790 км по рекам Кимчу, Чуня и Подкаменная Тунгуска, по местам наиболее вероятного их падения.

Премьера фильма состоялась на Первом канале.

«Перевал Дятлова. Конец истории» (2016)

Создатели фильма решили ответить на вопросы о самой загадочной трагедии прошлого века, случившейся на Северном Урале с туристами группы Игоря Дятлова. Почему девять молодых людей при невыясненных обстоятельствах покинули полураздетыми палатку и замерзли на склоне горы Холат-Чахль? «Комсомольская правда» привлекла к участию в своем многолетнем расследовании следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Российской Федерации Леонида Прошкина и его коллегу Евгения Окишева, занимавшегося делом дятловцев в далеком 1959 году, а также лучших экспертов и тех, кого эта история коснулась лично. Трагическая гибель группы Дятлова более полувека была особо охраняемым секретом, но теперь мы знаем, что существует вполне реальная дверь, за которой хранится не только сама тайна, но и имена тех, кто ее создавал…

«Владимир Арсеньев. Капитан тайги» (2012)

Документальный фильм из цикла «Первопроходцы Сибири и Дальнего Востока» рассказывает о жизни и творчестве самого, пожалуй, известного исследователя восточных рубежей России - Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872 - 1930). Участники экспедиции газеты «Комсомольская правда» прошли тропой Арсеньева по Уссурийской тайге, вспомнили о трагических страницах его биографии, с помощью кинематографического приема исторической реконструкции показали, какой непростой и опасной была работа мужественного путешественника и его спутников…