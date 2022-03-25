Военная спецоперация на Украине 25 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, сейчас там по-прежнему тяжелая обстановка. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 марта 2022 года.

Европа продолжит предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также выступил за сохранение каналов для переговоров с Москвой для деэскалации на Украине.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, накачивание Украины вооружениями со стороны государств - членов Североатлантического альянса не только влечет затягивание боевых действий, но и несет риск непредсказуемых последствий. Также она полагает, что несамостоятельность киевского режима выступает главным препятствием для прогресса на российско-украинских переговорах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или "другой организации". Он отметил, что Варшава на сегодняшний день "старается организовать гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Украине".

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

24 марта 2022 года:

23:35 Минобороны России: Националисты расстреляли людей в Чернигове за просьбы выпустить их из города

23:16 Минобороны: Россия открывает гуманитарный коридор для выхода зарубежных кораблей из портов Украины

23:03 Байден заявил, что Украина должна сама решить, идти ли на территориальные уступки на переговорах с Россией

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