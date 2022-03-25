Вячеслав Володин предложил сложить полномочия сенатору, который сообщил о "смерти" Жириновского

Вячеслав Володин обратился к журналистам и блогерам, которые распространили недостоверную информацию о Жириновском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин обратился к журналистам и блогерам, которые распространили недостоверную информацию о Жириновском.

«Обращаюсь к представителям СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском: Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть», - написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Отдельное внимание Володин уделил члену Совета Федерации Александру Пронюшкину. Дело в том, что он распространил ложную информацию о Жириновском.

«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», - написал Володин.

О "смерти" Владимира Жириновского сообщили утром в пятницу 25 марта. Сначала издания ссылались на источники, потом новость подтвердил сенатор от Владимирской области, член ЛДПР Александр Пронюшкин.

«Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провёл в коме», - говорилось в сообщении.

Позже, сначала спикер Госдумы Вячеслав Володин новость опроверг, а затем это же сделали Минздрав, ЛДПР и сын Жириновского Игорь Лебедев. Более того, пресс-служба ЛДПР заявила, что подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского.