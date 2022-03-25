Шойгу переговорил с азербайджанским коллегой о безопасности в Закавказье

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

В связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе 25 марта состоялся телефонный разговор Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

- Главы оборонных ведомств обсудили пути стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье. Обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения, - сообщили подробности разговора в Минобороны России.

Напомним, вчера МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнул, что такие действия "угрожают региональной стабильности и миру".

А сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы представил заместителю госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что Азербайджан нарушает пункты трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана по прекращению огня.

По странному стечению обстоятельств конфликт произошел в зоне ответственности российской миротворческой миссии в районе села Парух, которое считается армянской стороной частью непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в Европе, подобные действия Баку серьезно угрожают региональной стабильности и миру", - сделал заявление армянский МИД.