«60 лет – теперь это новые 40!»: Долина, Суханкина, Буланова покупают молодость за большие деньги – по 300 и по 500 тысяч рублей

Маргарита Суханкина перед операцией весила более 100 кг (слева). За минувший год солистка группы «Мираж» сбросила 35 кг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женщины в 50 и 60 лет теперь часто выглядят моложе своих сверстниц из 20-го века. Благодарить за это надо в том числе и индустрию красоты – помогают сохранить молодость и изменить внешность пластические хирурги, врачи-косметологи, диетологи, современные технологии. Часто теперь говорят: 50 лет – это новые 30 лет, а 60 лет – это новые 40. Изучаем новую тенденцию на примерах знаменитостей. Главные звезды эстрады 90-х теперь выглядят на 20 лет моложе цифр в паспорте, а часто еще лучше, чем 30 лет назад.

Татьяна Буланова, 53 года

Весной 2020-го Татьяна Буланова попала в больницу после скачков давления, выяснилось что певица перенесла на ногах микроинсульт. Буланова после выписки рассказывала kp.ru о быстром и полном восстановлении: «У меня не было длительных изменений в организме». Певица никогда не злоупотребляла, но после той истории и вовсе отказалась алкоголя и стала себя беречь. Фитнессом звезда никогда не занималась – фигуру поддерживает благодаря генетике и умеренным ограничениям в еде.

Татьяна Буланова уже давно омолаживается с помощью лазерной аппаратной косметологии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но теперь Татьяна Буланова еще и помолодела – овал лица четкий, кожа без складок и провисаний, даже глубокие мимические морщины разгладились. Виной всему современные косметологические процедуры – альтернатива пластике стала возможна с появлением высокотехнологичных технологий и аппаратов в индустрии красоты. Буланова не стала скрывать: «Я прохожу курс лазерного 5-D омоложения. От эффекта я в восторге». Процедура длится час, она безболезненна – в итоге кожа лица становится упругой, морщины и разглаживаются, носогубные складки становятся менее заметными, это еще и профилактика провисания овала. Делает эту процедуру певица регулярно. Многим хватает на год. Цена за одну процедуру – от 30 тыс. руб.

В середине 90-х у Татьяны Булановой был пик карьеры. На фото певица в 1996 году с сыном Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот уколы красоты Буланова давно не делает. Татьяна поделилась неудачным опытом: «Уколы красоты делала. Но были неудачные последствия. Однажды мне вкололи ботокс, и я не могла говорить».

Маргарита Суханкина, 57 лет.

Певица Суханкина потратила на преображение 300 тысяч рублей. Операцию солистка группы «Мираж» сделала год назад. За этот год она похудела на 35 кг. Маргарита Суханкина всю жизнь на диетах – помогали они артистке до 45 лет, она держала 70 кг. Потом ограничения в питании перестали работать – к 55 годам Маргарита весила 96 кг. Перед операцией артистка при росте 174 см весила уже чуть более 100 кг: «Вес стал проблемой. Я не могла нагнуться - завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах. Я все время отекала, болела голова…» Операция посоветовал Суханкиной юморист Александр Морозов, который так кардинально решил свою проблему с лишним весом. Коллеги встретились на одном из телешоу, после чего Суханкина решилась на шунтирование желудка – эта операция одновременно является рестриктивной (задерживающей прохождение пищи) и мальабсорбтивной (уменьшающей всасывание калорий в тонкой кишке).

Через месяц после операции артистка похудела на 8 кг, а через год уже на 35 кг. Маргарита результатом довольна: «Теперь я просто летаю - помолодела лет на двадцать: и физически, и психологически. Ем все, что хочу, придерживаясь простых рекомендаций. Ем регулярно, а не один раз в день. Слежу за белками и витаминами в рационе, долго все пережевываю. Это как комфортная диета, которая будем со мной теперь всю жизнь. Я очень благодарна моим хирургам». Маргарита объяснила: «При шунтировании желудка ничего не отрезают, а подшивают часть желудка, которая усваивает жиры. Сейчас я ем все, что хочу, жиры в моем организме не усваиваются. Вынуждена пожизненно пить витамины. Теперь диетолог - мой организм: сам говорит - мол, стоп, я нажрался». Солистка группы «Мираж» вес держит и уже обновила гардероб.

Лариса Долина, 66 лет

Лариса Долина продолжает шокировать своей красотой. Через год с начала пандемии она продемонстрировала похудевшую на 21 кг фигуру. Долина в клинике с помощью докторов откорректировала свой обмен веществ: «По результатам анализов крови мне составили список продуктов, которые нельзя именно мне. В организме происходит аллергические реакция на эти продукты». Консультации на эту тему в клиниках, анализы, наблюдение по вип-тарифу тянут на 100 тыс. руб.

Лариса Долина похудела на 21 кг. Вскоре и овал лица подтянулся Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После похудения Лариса Долина продемонстрировала новый образ: после похудения пропал второй подбородок, кожа не провисла, овал лица держится в приличной форме, глубокие морщины пропали. Еще семь лет назад овал был не безупречен. Врач-косметолог Елена Секирина рассказывает: «Если посмотреть на фотографии, где у певица еще есть лишний вес, то на них «висел» подбородок – виден избыток жировой прослойки и кожного лоскута. Когда жир уходит, то кожа в какой-то степени сокращается. Но если ее уже тогда был избыток, то с ушедшим жиром должно случится еще большее провисание кожного лоскута. Но чудесным образом овал подтянулся, а лишняя кожа исчезла». Доктор считает, что такое количество кожи вряд ли можно убрать исключительно аппаратными косметологическими методиками. Можно предположить, что была подтяжка лица. Но сама звезда это никогда не комментировала и не подтверждала. Может и правда чудесным образом кожа подтянулась с помощью современной косметологии. Комплексная безоперационная подтяжка лица – от 150 тыс. руб.

Лариса Долина семь лет назад еще не похудела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алена Апина, 57 лет

Певица Алена Апина в пандемию тоже преобразилась. В московской клинике певица сделала абдоминопластику (восстановление эстетических пропорций живота), липоструктурирование торса, липосакцию бедер, липофилинг ягодиц. Алена Апина не стала скрывать, что давно мечтала усовершенствовать фигуру: «Спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. У меня нестандартная фигура - никогда не было бедер, талии.

Алена Апина гордится новой фигурой. Пластический хирург сделал звезде новую талию и бедра Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Я не была рада отражению в зеркале. И вот решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурированием. У меня появилась талия, попа. Раньше были мелкие вмешательства: блефаропластика, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого. Невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства извне». Теперь фигура у Апиной – песочные часы. Такие вложения в преображения собственного тела тянут на полмиллиона рублей.

Алена Апина на пике карьеры уже мечтала о тонкой талии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анжелика Варум, 52 года

Единственная певица, которая и после 50 лет утверждает, что ее молодость и красота – исключительно заслуги генетики. У Анжелики Варум мелких мимических морщинок не больше, чем у 35-летней женщины.

Годы идут а пара Варум и Агутин будто «законсервировались» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Овал лица и качество кожи – как у 30-летней. Скорее всего Варум пользуется достижениями современной косметологии и делает аппаратные процедуры. Певица недавно рассказала: «Я ужасно боюсь пластических операций на лице. Мне важно, как я выгляжу. Я слежу за собой, но до хирургов не доходило». Артистка признается: «Нам по долгу службы необходимо быть молодыми и свежими, без морщин и мешков под глазами. В наше время надо или соответствовать стандартам, или вон из профессии!».