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25 марта 2022 13:58

Канцелярский коллапс: Почему бумага подорожала в пять раз и когда это закончится

Обычная пачка листов А4 стоит не меньше тысячи рублей
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Обычная пачка листов А4 стоит не меньше тысячи рублей

Обычная пачка листов А4 стоит не меньше тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы думали, «ценная бумага» - это только акция или облигация? Может, раньше так оно и было. А теперь это обычная белая бумага из канцелярского магазина. «Снегурочка» какая-нибудь или «SvetoCopy». И котировки этой «ценной бумаги» с каждым днем растут все сильнее...

Недавно оформляла медуслугу и при заключении договора сделала ошибку в фамилии. «Давайте ручкой исправим - у нас нет лишней бумаги, чтобы перепечатывать», - настояла медсестра. В магазине уже не удивляюсь предупреждению: «Чек придет на почту». А распечатать один лист А4 в копи-центре у дома стоит уже 25 рублей — в начале года было 15.

И не сказать, чтобы обычная белая офисная бумага пропала из магазинов. Она в продаже есть, но если месяц назад пачка 500 листов А4 стоила меньше 300 рублей, то теперь от 1000 до 2000.

Задаемся стандартным для нынешнего времени вопросом: что происходит и когда это закончится?

- Чтобы получить бумагу, надо сварить целлюлозу из древесины. А чтобы ее сварить, нужны химикаты. Сегодня все наши производства, которые варят целлюлозу, используют иностранные химикаты: американские, австрийские, шведские, финские, - объясняет Евгений Тюрин, генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги». - Санкции привели к тому, что эти поставки остановлены, а, например, финская фирма Kemira, которая поставляла очень много химикатов для нашей промышленности, ушла с российского рынка. Ряд целлюлозно-бумажных предприятий - например, Светогорский комбинат, Архангельский ЦБК - ввиду отсутствия химикатов даже остановили производство. Чтобы реагенты были свои, собственную химическую промышленность нужно либо реанимировать, либо заново строить производства. Ситуацию прочувствовали на уровне министерств, правительства и наконец-таки решили восстанавливать отечественную промышленность, в том числе и химическую.

Но дело это, мягко говоря, не быстрое. А сейчас, по словам Евгения Тюрина, каждое предприятие ищет альтернативных поставщиков. Большие надежды возлагаются на китайскую химию и бумагу.

- Китайцы должны помочь. Мы выкарабкаемся, но не сразу, постепенно. И цена снизится- думаю, в рознице она опустится ниже тысячи рублей за пачку, - говорит эксперт.

ВОПРОС РЕБРОМ

А может, перейти на серую?

На вопрос о том, почему бумага должна быть обязательно белой и не перейти ли нам в этих условиях на серую или желтую, Тюрин отвечает так:

- Белизна, которая достигается реагентами, - это не только цвет. Это еще и пухлость бумаги: чтобы впитывались чернила, краска не расплывалась. К тому же, если бумага не будет беленой, станут выходить из строя картриджи, головки принтера. К тому же по требованию Роспотребнадзора для школьников бумага должна быть довольно высокой белизны - около 85%.

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