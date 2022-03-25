Канцелярский коллапс: Почему бумага подорожала в пять раз и когда это закончится

Обычная пачка листов А4 стоит не меньше тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы думали, «ценная бумага» - это только акция или облигация? Может, раньше так оно и было. А теперь это обычная белая бумага из канцелярского магазина. «Снегурочка» какая-нибудь или «SvetoCopy». И котировки этой «ценной бумаги» с каждым днем растут все сильнее...

Недавно оформляла медуслугу и при заключении договора сделала ошибку в фамилии. «Давайте ручкой исправим - у нас нет лишней бумаги, чтобы перепечатывать», - настояла медсестра. В магазине уже не удивляюсь предупреждению: «Чек придет на почту». А распечатать один лист А4 в копи-центре у дома стоит уже 25 рублей — в начале года было 15.

И не сказать, чтобы обычная белая офисная бумага пропала из магазинов. Она в продаже есть, но если месяц назад пачка 500 листов А4 стоила меньше 300 рублей, то теперь от 1000 до 2000.

Задаемся стандартным для нынешнего времени вопросом: что происходит и когда это закончится?

- Чтобы получить бумагу, надо сварить целлюлозу из древесины. А чтобы ее сварить, нужны химикаты. Сегодня все наши производства, которые варят целлюлозу, используют иностранные химикаты: американские, австрийские, шведские, финские, - объясняет Евгений Тюрин, генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги». - Санкции привели к тому, что эти поставки остановлены, а, например, финская фирма Kemira, которая поставляла очень много химикатов для нашей промышленности, ушла с российского рынка. Ряд целлюлозно-бумажных предприятий - например, Светогорский комбинат, Архангельский ЦБК - ввиду отсутствия химикатов даже остановили производство. Чтобы реагенты были свои, собственную химическую промышленность нужно либо реанимировать, либо заново строить производства. Ситуацию прочувствовали на уровне министерств, правительства и наконец-таки решили восстанавливать отечественную промышленность, в том числе и химическую.

Но дело это, мягко говоря, не быстрое. А сейчас, по словам Евгения Тюрина, каждое предприятие ищет альтернативных поставщиков. Большие надежды возлагаются на китайскую химию и бумагу.

- Китайцы должны помочь. Мы выкарабкаемся, но не сразу, постепенно. И цена снизится- думаю, в рознице она опустится ниже тысячи рублей за пачку, - говорит эксперт.

ВОПРОС РЕБРОМ

А может, перейти на серую?

На вопрос о том, почему бумага должна быть обязательно белой и не перейти ли нам в этих условиях на серую или желтую, Тюрин отвечает так:

- Белизна, которая достигается реагентами, - это не только цвет. Это еще и пухлость бумаги: чтобы впитывались чернила, краска не расплывалась. К тому же, если бумага не будет беленой, станут выходить из строя картриджи, головки принтера. К тому же по требованию Роспотребнадзора для школьников бумага должна быть довольно высокой белизны - около 85%.

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