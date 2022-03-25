Украинец Максим Пастер и россиянин Ильдар Абдразаков выступят на одной сцене

3 апреля знаменитую "сюиту" Шостаковича исполнит Эльдар Абдразаков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Отрадней спать, отрадней камнем быть". В эти ужасные дни четверостишие Микеланджело нередко приходило на ум и цитировалось СМИ.

Великий скульптор написал его от имени статуи “Ночи” из капеллы Медичи в ответ на хвалебное стихотворение Джованни Строцци.

Вот эта Ночь, что так спокойно спит

Перед тобою, — Ангела созданье,

Она из камня, но в ней есть дыханье:

Лишь разбуди, — она заговорит.

Мастер возразил восхищенному поэту:

Отрадно спать, отрадней камнем быть.

О, в этот век, преступный и постыдный,

Не жить, не чувствовать - удел завидный.

Прошу, молчи, не смей меня будить.

(Перевод Ф. Тютчева)

Великий Микеланджело писал стихи по душевному побуждению, но не считал себя поэтом. Современники совсем не знали его поэзии. А когда внучатый племянник (уже после смерти деда) решил опубликовать стихи, то из лучших чувств взялся их переделывать.

Третьего апреля у москвичей будет возможность услышать лучшие стихотворения Микеланджело. В концертном зал им. П.И. Чайковского прозвучат вокальные циклы Бриттена и Шостаковича в исполнении Эльдара Абдразакова и Максима Пастера. За дирижёрским пультом сразу двух своих коллективов - камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» - маэстро Юрий Башмет.

Концерт должен был состояться еще в феврале, однако в связи с болезнью одного из участников был перенесён.

Казус Вознесенского и Микеланджело

В 1964 году в нашей стране вышел труд литературоведа Абрама Эфроса "Микельанджело. Жизнь. Творчество". Биография содержала и стихотворения, переведенные Эфросом. Книга попалась Дмитрию Шостаковичу и тот, прочитав все, загорелся идеей написать вокальный цикл. Переводы Абрама Эфроса не очень-то устраивали композитора. Например то самое знаменитое четверостишие, которое нам известно в переводе Тютчева, у Эфроса выглядело так:

Мне сладко спать, а пуще - камнем быть,

Когда кругом позор и преступленье:

Не чувствовать, не видеть - облегченье,

Умолкни ж, друг, к чему меня будить?

Композитор обратился за помощью к Андрею Вознесенскому и попросил его перевести не только "Ночь", но еще 10 стихотворений из сборника. Поэт с готовностью взялся за работу. А Шостакович, чтобы не терять времени, начал писать музыку на тексты Эфроса. Он думал, что не произойдет ничего страшного: Вознесенский переведет тексты и композитор просто заменит их.

Когда Вознесенский принес переводы - радости композитора не было предела. Переводы были яркими, современными, еще лучше, чем ожидал Шостакович.

Блаженство – спать, не видеть злобу дня,

Не ведать свары вашей и постыдства,

В неведении каменном забыться...

Прохожий, тсс... не пробуждай меня!

Однако... при попытке поступить так, как задумал композитор - случилось то, о чем говорят: "Из песни слов не выкинешь". Строки Эфроса и музыка Шостаковича срослись в одно и было уже невозможно что-то изменить.

Шостаковичу было очень неудобно перед Вознесенским, но уже ничего нельзя было поделать.

Свое произведение композитор назвал сюитой, хотя по сути это был именно вокальный цикл. Премьера состоялась в Ленинграде, в Малом зале филармонии, 23 декабря 1974 года. Через полгода композитора не стало.

Он знал, почему так спешил закончить свою работу.

3 апреля знаменитую "сюиту" Шостаковича исполнит Эльдар Абдразаков

После антракта прозвучит еще один вокальный цикл "Озарение" композитора Бенжамина Бриттена на стихи Артюра Рембо. Британский композитор Бриттен был другом Шостаковича и фанатом СССР: он бывал в нашей стране пять раз и даже учил русский язык по томику Пушкина. Вокальный цикл "Озарения" исполнит харьковчанин Максим Пастер.

Уже на этом можно было бы и завершить концерт, но Башмет приурочил все к повестке дня. В финале прозвучит еще одно произведение Дмитрия Шостаковича квартет Квартет №8 соч. 110, до минор «Памяти жертв фашизма и войны» (1960).