Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 25 марта 2022 года

Российскими подразделениями блокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России сообщило о потерях за месяц специальной военной операции. К 25 марта погибли 1 351 военнослужащий. Ранены 3 825 человек. «Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, - заявил начальник Главного оперативного управления Генштба ВС РФ Сергей Рудской, -Это поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса».

14 тысяч убитых и 16 тысяч раненных — потери украинской стороны.

Выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств.

Российскими подразделениями блокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под контролем - Херсонская и большая часть Запорожской областей. Выведены из строя 16 аэродромов и 39 арсеналов ВСУ где хранилось до двух третей военной техники, боеприпасов и ГСМ.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Силами ДНР и ЛНР освобождены 276 населенных пунктов.

Из 2 тысяч 416 танков и бронемашин ВСУ уничтожено 1587 единиц. Из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов — 636. Из 535 РСЗО — 163. Из 152 самолетов — 112. Из 149 вертолетов — 75. Из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35. Из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148. Из 300 РЛС различного назначения — 117.

Киев — блокирован

Харьков — блокирован

Сумы — блокированы

Чернигов - блокирован

Северодонецк — бои в городе

Лисичанск — бои в городе

Авдеевка — бои на окраинах

Мариуполь — завершается освобождение города