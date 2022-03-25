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Политика25 марта 2022 17:45

Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 25 марта 2022 года

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 25 марта 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Российскими подразделениями блокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Российскими подразделениями блокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России сообщило о потерях за месяц специальной военной операции. К 25 марта погибли 1 351 военнослужащий. Ранены 3 825 человек. «Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, - заявил начальник Главного оперативного управления Генштба ВС РФ Сергей Рудской, -Это поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса».

14 тысяч убитых и 16 тысяч раненных — потери украинской стороны.

Выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств.

Российскими подразделениями блокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под контролем - Херсонская и большая часть Запорожской областей. Выведены из строя 16 аэродромов и 39 арсеналов ВСУ где хранилось до двух третей военной техники, боеприпасов и ГСМ.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Силами ДНР и ЛНР освобождены 276 населенных пунктов.

Из 2 тысяч 416 танков и бронемашин ВСУ уничтожено 1587 единиц. Из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов — 636. Из 535 РСЗО — 163. Из 152 самолетов — 112. Из 149 вертолетов — 75. Из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35. Из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148. Из 300 РЛС различного назначения — 117.

Киев — блокирован

Харьков — блокирован

Сумы — блокированы

Чернигов - блокирован

Северодонецк — бои в городе

Лисичанск — бои в городе

Авдеевка — бои на окраинах

Мариуполь — завершается освобождение города

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