Народная тоска по Жириновскому

Кто-то явно мутит воду вокруг Жириновского Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что происходит вокруг Жириновского – страшная фантасмагория. Не знаю, есть ли прецеденты в истории, когда человека хоронят чуть ли не еженедельно, а он всем назло остается жив, но творится что-то безумное.

И если раньше к трагическим новостям, об очередной коме и предсмертном состоянии лидера ЛДПР я относился нервно, и бросался обрывать телефоны моих «источников», то сейчас – родилось подозрение. Кто-то явно мутит воду вокруг Жириновского. Словно без устали клепая фейки о безнадежности его состояния.

ЛДПР даже обратилась к Генпрокуратуре с просьбой найти злоумышленника, кто со знанием специальных медицинских терминологии будоражит окружающий мир.

И тут возникает сразу несколько версий.

1. Печальная. Дело действительно плохо. И Жириновский находится на самых дорогих (ЦКБ все-таки) аппаратах, которые теоретически могут очень долго, но искусственно поддерживать жизнь. Возможно, решение – отсрочить неизбежное, политическое. Во-первых, подковерная борьба за престолонаследие в ЛДПР еще не закончена. А если закончена, то до конца не согласована. Но может быть и другая причина – смерть Жириновского в сложной ситуации операции в Украине, несвоевременна. Информационно не подготовлена. На это нужно время. Пресс-служба ЛДПР в своем гневном заявлении против фейков, правдиво заметила: «Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные фейки это не просто «утка», а антигосударственная провокация».

2. Другая версия более утешительна. Жириновский скорее жив, чем мертв. И действительно потихоньку идет на поправку. Поэтому вокруг него обострилась внутрипартийная борьба, в ходе которой все средства хороши, включая даже такие информационные вбросы. Цель – ослабить лидера ЛДПР и его окружение. Поэтому «больничные» атаки на ЛДПР идут с тревожной регулярности, и сводят журналистов с ума.

Лично я желаю здоровья Жириновскому. И хотя от его убеждений мне не по себе, прекрасно понимаю – Владимир Вольфович – личность историческая. Он среди тех Гигантов, кто сделал страну такой, какая она есть. Его, так сказать, молитвами.

И, кстати, именно в отношении к Владимиру Вольфовичу явился характер народа русского. Если в январе по соцопросам ВЦИОМ лишь 28,1% опрошенных заявили, что доверяют лидеру ЛДПР, то сейчас уже 45,9%. То ли из-за нашей извечной сердобольности. То ли соскучившись по веселью в политике в наше суровое время.