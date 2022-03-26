Саперы рассказали, как создают проходы для танков во время спецоперации на Украине

На освобожденных территориях разминирование происходит вручную. Мины находят везде

В современных боевых действиях саперы всегда идут первыми. Они сходу разминируют проходы в полях, проверяют мосты и переправы. Без инженерной разведки, не обходится ни одно передвижение российских военнослужащих. Будь то передислокация, патрулирование, или движение гуманитарной колонны. Поднятый над головой кулак, означает, что здесь возможно есть взрывоопасный предмет. К подозрительному предмету выдвигается сапер с миноискателем.

Во время боевых действий применяются самоходные установки разминирования УР-77, они больше известны под именем «Горыныч». Установка выстреливает двумя мощными зарядами, которые создают детонацию всех взрывчатых веществ.

Так саперы создают проходы для танков во время боевых действий.

- Также было и во время наступления 24 февраля, - когда экипаж был в первых рядах.

На освобожденных территориях разминирование происходит вручную. Мины находят везде.

- Есть танковые снаряды с гвоздями, чтобы повредить больше пехоты, минные поля ставили вручную. Около трое суток мы убирали эти минные заграждения, - рассказывает сапер Вячеслав.

Отступая, националисты минировали обочины дорог. Вдоль трасс наши саперы ежедневно находят несколько установленных фугасов. Те, которые извлечь нельзя, уничтожают на месте.

Недавно у дороги нашли танковый снаряд, обмотанный целлофановым пакетом, с металлическим мусором внутри в качестве поражающих элементов.

На полях вперемешку собирают противотанковые, и противопехотные мины. Черно-белыми лентами, которые тянутся за спиной сапера обозначается безопасный проход.

Проверяют саперы здания и бывшие позиции украинских националистов на мины - ловушки, как говорят инженеры, с «сюрпризы».

Кроме реальных боевых задач, инженерные подразделения Южного округа решают и другие, не менее важные - убирают различные заграждения, что оставили украинские националисты. Заминированными были даже затворы дамбы, которая ограничивала поток воды в Крым.

Эта дамба находится всего в ста метрах от пропускного пункта «Каланчак». Ее возводили прямо на глазах у российских пограничников.

- Демонстративно сооружали и еще одно сооружение - отвод днепровской воды в море. С началом военной спецоперации, воду в Крым снова вернули, но мало кто знает, что последнее препятствие на ее пути, тоже устранили саперы 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады, - комментируют видеокадры в Минобороны.

- Когда мы сюда прибыли, здесь дамба состояла из двух затворов, которые нельзя было краном поднять, потому что не успели еще здесь сделать затворные механизмы. Мы взрывным способом разрушили преграду и запустили воду. Она состояла вот здесь закрыто было вот такими фрагментами, очень, очень туда в глубину, и вот как Вы видите с той стороны подъемный механизм, то же самое был закрыт вот этот проход. Мы взорвали, и вода пошла в Крым, - рассказывает командир 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО Дмитрий.

Работы у саперов хватает: «сюрпризы» от неонацистов саперы находят даже в огородах мирных жителей.

Помогают в разминировании захваченные военные карты Вооруженных сил Украины, где иногда можно увидеть минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.

За месяц российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов.