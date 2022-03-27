Трое бойцов Росгвардии сутки удерживали плацдарм

В эти дни войска национальной гвардии встречают свой праздник в походных колоннах в ходе специальной военной операции на территории Украины. Фото: Александр КОЦ

Сегодня, 27 марта Россия отмечает День войск национальной гвардии. Это профессиональный праздник для многих бойцов спецназа, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине.

- В эти дни войскам национальной гвардии отведена особая роль и свой профессиональный праздник мы встречаем на марше, в походных колоннах в ходе специальной военной операции на территории Украины. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии встали на защиту русского мира. Нам поручена трудная, но благородная миссия борьбы с режимом, потерявшим человеческий облик, призывающим к физическому уничтожению стариков, женщин, детей, всех тех, кто говорит и думает по-русски, - обратился к личному составу директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Отметим, что военнослужащие и сотрудники ведомства принимают участие не только в штурме укрепленных позиций украинских националистов, но и участвуют в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают граждан от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.

- Росгвардейцы выполняют служебно-боевые задач по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС, - отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он отметил, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены государственными наградами.

В ведомстве рассказали об отдельных боевых эпизодах, в которых проявили себя бойцы Росгвардии.

ВЫВЕЛ ИЗ-ПОД ОГНЯ СОТНЮ БОЙЦОВ

Полковник И.Масалов.

«В ходе специальной военной операции на Украине подразделение Росгвардии совершало марш в район выполнения боевой задачи. На одном из участков движения завязался тяжелый бой с украинскими националистами. Колонна бронетехники была атакована из засады. В бронетранспортер, где находился офицер Росгвардии полковник И. Масалов, попал выстрел из гранатомета, часть военнослужащих получила ранения, техника загорелась. Несмотря на полученную контузию, росгвардеец организовал эвакуацию десанта и экипажа и продолжил руководить отражением нападения. Подавив несколько огневых точек противника, И. Масалов организовал перегруппировку своего подразделения и оказание помощи раненым. Примечательный факт: в ходе боя офицер под огнем националистов вернулся к горящей боевой машине за своим краповым беретом, который там остался при эвакуации. Забравшись в подбитый бронетранспортер, он нашел и сохранил символ доблести и чести спецназа Росгвардии. Благодаря смелым и решительным действиям полковника И. Масалова удалось организовать отпор противнику, вывести из-под огня около 100 человек, большое количество боевой техники и, оказав медицинскую помощь раненым, эвакуировать их в безопасное место».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ ДИВЕРСАНТОВ НА СЕБЯ

Полковник полиции Р. Тарасенко.

«Командуя группой спецназа полковник полиции Р.Тарасенко при выполнении боевой задачи по форсированию реки, организовал штурм стратегически важного плацдарма. В ходе боя, вызвав на себя огонь основных сил противника, вскрыл систему огня на данном участке обороны и обеспечил возможность соседним подразделениям продвинуться на главном направлении наступления. Несмотря на непрекращающуюся перестрелку, корректировал огонь артиллерии, что позволило уничтожить бандгруппу националистов и арсенал вооружения».

ПРИКРЫЛ ТОЧНЫМ ОГНЕМ ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ

Прапорщик Р.Галямов.

«Военнослужащий Росгвардии прапорщик Р. Галямов при штурме объектов, занятых националистическими бандгруппами, под непрерывным огнем противника первым перебрался на другой берег реки и, прикрывая перемещение личного состава подразделения, обеспечил возможность захвата плацдарма. Тяжело раненный, жертвуя собой и оставаясь верным воинскому долгу, спецназовец Росгвардии до последнего держал оборону».

ВТРОЕМ СУТКИ УДЕРЖИВАЛИ ПЛАЦДАРМ

Ефрейторы А. Данилов, Р. Алыкечев, старший сержант Д.Дербинский.

«Росгвардейцы старший сержант Д. Дербинский, ефрейторы А. Данилов и Р. Алыкечев в течение суток удерживали тактически важный рубеж под непрекращающимся огнем противника. В ходе яростного боя спецназовцам Росгвардии удалось подавить огневые точки боевиков и отразить атаки неприятеля. Благодаря мужеству и стойкости бойцов штурмовой отряд Росгвардии занял плацдарм, освободив территорию от националистических формирований».

ОТРАЗИЛИ АТАКУ ГРУППЫ ДИВЕРСАНТОВ

Капитан Ю.Миланин

«Офицер Росгвардии капитан Ю. Миланин на марше командовал подразделением ведомства. Внезапно военнослужащие попали под обстрел националистов. С первых секунд боя офицер спецназа Росгвардии уверенно руководил действиями подчиненных и организовал оборону войсковой колонны. Даже получив ранение, росгвардеец продолжал командовать подразделением, действовал в бою отважно и решительно, что позволило отразить атаку превосходящих сил противника. Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитан Ю. Миланин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами».

В эпоху самых суровых испытаний солдаты правопорядка продолжают демонстрировать исключительную стойкость, неизменно доказывая ратной службой безусловную готовность обеспечить мир и спокойствие граждан.

СПРАВКА «КП»

Уже более 200 лет войска правопорядка являются одной из важнейших составляющих системы безопасности государства. С годами менялись наименования и структура войск правопорядка, функции и задачи, но неизменными оставались верность долгу и мужество воинов, которые во все периоды истории Отечества действовали профессионально и самоотверженно.

Первым боевым испытанием для внутренней стражи стала Отечественная война 1812 года. Солдаты и офицеры войск правопорядка принимали участие во всех важнейших сражениях а также в заграничном походе русской армии.

Неувядаемой славой покрыли себя воины войск правопорядка в годы Великой Отечественной войны. Золотыми страницами в боевую летопись войск вписаны сражения за Москву и Ленинград, Сталинградская и Курская битвы, оборона Кавказа.

После Великой Отечественной войны войска правопорядка активно участвовали в борьбе с националистическими подпольем и бандитизмом.

Военнослужащие внутренних войск в качестве военных советников и инструкторов выполняли интернациональный долг на территории Республики Афганистан, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, урегулировании межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза и контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Высшим знаком отличия – медалью «Золотая Звезда» – отмечено 479 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Из них 173 Героя Российской Федерации и 306 Героев Советского Союза.

5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Войска национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В минувшем 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тысяч различных боеприпасов.

Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. В 2021 году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тысяч массовых мероприятий во всех регионах страны.

Под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности.

Сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки, установленные в школах, медицинских и социальных учреждениях, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, на объектах культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. В 2021 году более 1,4 миллиона раз группы задержания вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревога».

Подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществляют надежный контроль в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.