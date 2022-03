Известная группа The Rasmus отправится на «Евровидение» представить Финляндию

Группа Расмус отправится на конкурс Евровидение 2022. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Это как если бы «Евровидение» посетили Rammstein.

The Rasmus — это не ноунеймы Maneskin из Италии. Действительно именитая и известная по всему миру рок-группа.

Как минимум хиты In The Shadows и Living In A World Without You слышал почти каждый — и по радио регулярно звучат, и на всех возможных музыкальных платформах представлены, и в Youtube продолжают набирать миллионы просмотров.

Тем удивительнее было узнать, что коллектив всерьез собирается отправиться на «Евровидение-2022», чтобы представить родную Финляндию. Ведь обычно суперпопулярные артисты избегают этого странного конкурса. И репутационные угрозы налицо, и выиграть едва ли получится, ведь музыку в этом шоу оценивают в последнюю очередь. Но The Rasmus решили рискнуть. И записали песню — даже клип на нее сняли.

Трек Jezebel («Изабель») посвящен, как понятно из названия, загадочной девушке, что «попала в кровь» лирического героя. Прикованный к кровати, он сравнивает себя с распятым Христом и жалуется на синяки по всему телу.

— Если ты охотница, то я добыча! — поет лидер The Rasmus Лаури Юленен.

И хотя всем очевидно, что песня просто о любви, рокеры решили придать ей актуального привкуса эмпансипации, объявив: «композиция для сильных, независимых женщин, прокладывающих собственный путь».