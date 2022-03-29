Декольте с трусами: Самые голые и смешные наряды вечеринок «Оскара»

Американские звезды нашли, чем удивить на вечеринках в честь "Оскара". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Церемония вручения наград премии Американской академии прошла, однако многочисленные вечеринки в честь «Оскара» продолжают греметь по всему Лос-Анджелесу. После двух лет коронавируса и движения #MeToo звезды наконец-то вздохнули с облегчением, расслабились и вновь надели привычные декольте, «голые» платья и экстремальные мини. Голливудские актрисы, певицы и модели настолько увлеклись, что всласть продемонстрировали все то, чем их наградила природа и пластические хирурги. Мы собрали самые откровенные и смешные наряды «Оскара» и пост-оскаровских вечеринок.

Жанель Моне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Жанель Моне стала одной из самых заметных звезд на вечеринке, устроенной глянцевым журналом «Vanity Fair». Каждый год это мероприятие становится самым ярким событием после «Оскара», собирая десятки звезд первой величины. Несомненно, Жанель мечтала выделиться на ней – и ей это с успехом удалось.

Жанель Моне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похожий наряд продемонстрировала Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie — американская рэп-исполнительница и автор песен. В таком платье она пришла на традиционную пост-оскаровскую вечеринку Элтона Джона.

Saweetie. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Эмили Ратаковски – известная любительница продемонстрировать свои прелести. В ее портфолио немало обнаженных фотосессий и даже очень откровенная сцена с Беном Аффлеком в фильме «Исчезнувшая». После рождения сына манекенщица не стала изменять себе и выбрала экстремальное декольте.

Эмили Ратаковски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ангел» бельевой компании «Victorias secret» Эльза Хоск не зря столько времени проводит в спротзале. Модель продемонстрировала накачанный пресс в платье с необычным вырезом.

Эльза Хоск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеранша подиума Хайди Клум тоже решила тряхнуть стариной и выбрала откровенный наряд. 48-летняя модель счастлива в браке с 32-летним музыкантом Томом Каулицем, который вдохновляет ее на подобные безумства.

Хайди Клум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но всех переплюнула малоизвестная британская модель Адвоа Абоах, которая вообще явилась на пост-оскаровскую вечеринку Vanity Fair в прозрачном платье без нижнего белья.

Адвоа Абоах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один «ангел» Victorias secret, бразильская модель Алессандра Амбросио решила обнажиться одновременно и сверху, и снизу. Декольте до пупа, трусы и прозрачный подол – не слишком ли?

Алессандра Амбросио Фото: EAST NEWS

Хлоя и Халли Бейли - американский соул-дуэт двух сестёр. Сестрички везде держатся вместе и наряды выбирают очень похожие.

Хлоя и Халли Бейли Фото: EAST NEWS

Теннисистка Венус Вильям на «Оскаре» вручала одну из золотых статуэток. Ее эффектный наряд с глубоким вырезом запомнился многим поклонникам мировых кортов.

Венус Вильямс. Фото: REUTERS

49-летняя актриса Трэйси Эллис Росс явно не рассчитала с размером платья. Иначе чем объяснить то, что ее бюст так и норовил выскочить из слишком маленьких чашечек лифа ее платья?

Трэйси Эллис Росс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская актриса и певица кубинского происхождения Кристина Милиан тоже отлично знает свои сильные стороны. В этом платье она пришла на пост-оскаровскую вечеринку рэпера Jay-Z – мужа певицы Бейонсе. Сама Бейонсе, к слову, была одета гораздо скромнее.