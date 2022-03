Группа Scorpions «отменила» Москву в песне Wind Of Change

Наверняка Клаусу Майне и компании очень хотелось подыграть модному тренду вычеркивать все, что связано с Россией, из повестки и даже учебников

Невероятный случай проявления "гражданской позиции" был явлен зрителям на концерте группы Scorpions в Лас-Вегасе. Смелые немцы ради конъюнктуры переписали слова хита Wind Of Change, удалив из текста столицу России.

Одна из самых слезливых баллад для девочек, кажется, уже не будет прежней.

Песня Wind Of Changes («Ветер перемен»), написанная солистом Scorpions Клаусом Майне в конце 80-х после посещения Москвы, претерпела значительные изменения.

Посетители прошедшего в США концерта группы не поняли, что происходит, когда вместо привычного вступления Follow the Moskva/Down to Gorky Park/Listening to the wind of change прозвучало Now listen to my heart, it says Ukrainia («Послушай мое сердце, оно говорит Украина). Чтобы усилить мифическую солидарность, гитарист Scorpions Маттиас Ябс покрасил гитару в цвета украинского национального флага.

Что за Украина, при чем тут Лас-Вегас и ветераны немецкого попсорока? Американские фанаты группы были озадачены даже несмотря на то, что обновленный текст вывели на плазменный экран.

Слушатели слегка растерялись, но все же после разгона наспех переписанной песни начали подпевать коллективу, как видно из видеороликов, выложенных в Youtube.

Наверняка Клаусу Майне и компании очень хотелось подыграть модному тренду вычеркивать все, что связано с Россией, из повестки и даже учебников. Но звучит песня теперь довольно странно. Ведь она была создана на волне вполне понятных исторических событий — когда разваливался Советский Союз. Именно тогда, на рубеже 80-90-х, Клаус Майне, как не раз признавался, совершал прогулку по Москве-реке, после чего посетил рок-кафе «Виктория» в Центре Стаса Намина в Парке Горького. Тогда Scorpions вместе с советскими солдатами слушали музыку, объединяла всех. Тогда и была придумана Wind of Change, которая вошла в альбом Crazy World. Как теперь может восприниматься текст этой песни и почему вместо Москвы солист ранее не пел про Косово, Кабул, Тегеран, Кандагар, Триполи или Пальмиру — непонятно.

