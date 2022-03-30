Тридцать лет партнерства Узбекистана и ООН: от становления сотрудничества к расширенному взаимодействию

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Узбекистан, получивший независимость в 1991 году, вскоре также присоединился к большой семье государств-членов ООН. Плодотворное взаимодействие Ташкента с ведущей международной организацией длится вот уже три десятилетия: 2 марта Узбекистан отмечает 30 лет со дня вступления в ООН.

Сегодня, оглядываясь на эти три десятка лет взаимодействия, можно отчетливо выделить в нем два больших этапа. Первый этап охватывает период с 1991 по 2015 годы: он более длительный по времени. Второй этап охватывает сравнительно небольшой период с 2016 года и до текущего времени, но, при этом, он гораздо более интенсивный.

Говоря о первом этапе сотрудничества Узбекистана с ООН, необходимо отметить, что он пришелся на период первоначального становления и развития постсоветской узбекской государственности. В это время страна еще только вставала на путь независимого развития, и в ее политической, экономической и общественной жизни наряду с позитивными сдвигами наблюдалось и немало архаичных черт. Во внешней политике Ташкент развивал отношения с международными партнерами гораздо менее интенсивно, нежели в последние годы.

Разумеется, это не могло не отразиться и на взаимодействии Ташкента с международными организациями, включая ООН. Если за весь период с 1991 по 2016 год - то есть за целую четверть века — генеральный секретарь ООН лишь трижды посещал Узбекистан с официальным визитом, то начиная с 2016 года контакты резко интенсифицировались. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вставший во главе республики в 2016 году, провел четыре встречи с генеральным секретарем ООН. Одна из встреч состоялась в ходе визита генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша в Узбекистан в 2017 году. Также, начиная с 2017 года, глава Узбекистана принял участие в четырех мероприятиях высокого уровня структур ООН: в работе 72-й и 75-й юбилейной сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, в саммите Международной организации труда 2020 года а также в работе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета по правам человека ООН в 2021 году.

Показателен и тот факт, что в период с 1991 и до 2016 года по инициативе Узбекистана была принята и инициирована лишь одна резолюция Генеральной Ассамблеи ООН: по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Это - достаточно скромный результат на столь длительном временном треке. Однако начиная с 2016 года власти Узбекистана значительно нарастили свою активность и инициировали принятие четырех резолюций, которые впоследствии были приняты Генассамблеей ООН.

На современном этапе сотрудничества, то есть с 2016 года, были приняты и реализуются семь Планов практических мероприятий по сотрудничеству Узбекистана с ООН и ее специализированными учреждениями. Примечательно, что до 2016 года не существовало ни одного основополагающего документа, который определял бы направления многостороннего сотрудничества Узбекистана с ООН.

Значительная активизация взаимодействия нового Узбекистана с ООН видна невооруженным взглядом, и это, в свою очередь, порождает у экспертов и широкой общественности вопросы о ее причинах. Очевидно, что активное и многостороннее взаимодействие с ведущей международной организацией современного мира улучшает имидж государства и его руководства, объективно повышает вес страны и ее возможности на международной арене. Однако вряд ли это — реальная причина интенсификации взаимодействия Ташкента с ООН в последние пять-шесть лет. Ответ на поставленный выше вопрос мотивах действий республиканского руководства лежит глубже. Он связан с потребностью ускорения внутреннего развития самого Узбекистана, необходимостью преодоления ряда стоящих перед страной достаточно серьезных вызовов: социальных, экономических, экологических и иных.

Анализируя развитие Узбекистана как российские, так и зарубежные исследователи указывают на относительно молодое население страны и переизбыток рабочей силы, сложности с экологической ситуацией в Приаралье и проблему водного дефицита. Также налицо и потребность в развитии систем образования и здравоохранения, улучшения городской среды в условиях ощутимо быстрой урбанизации. Повышение уровня участия граждан в политической жизни страны, улучшение качества государственного управления также крайне важны для развития Узбекистана.

Эти задачи стоят на повестке дня перед властями республики и требуют решений не завтра, а сегодня. Будучи отраженными в национальной Стратегии действий по пяти приоритетных направлениям развития страны в 2017-2021гг, они во многом совпадают с повесткой работы Организации Объединенных Наций, деятельность которой направлена на повышение качества жизни людей, укрепление стабильности и безопасности, защиту прав человека: не только гражданских и политических, но и социальных, экономических и культурных.

В связи с этим неслучайно то, что Ташкент широко поддержал программу ООН по достижению Глобальных целей устойчивого развития, которые Генеральная Ассамблея ООН утвердила в 2015 году. Они представляют собой комплекс из 17 взаимосвязанных целей и связанных с ними задач, которые были призваны обеспечить устойчивое развитие стран-участниц Организации Объединенных Наций и повсеместно повысить качество жизни людей. Осенью 2018 года руководство Узбекистана утвердило постановление «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». Согласно данным опубликованного летом 2021 года рейтинга стран по достижению целей устойчивого развития («Sustainable Development Report 2021») Узбекистан поднялся на 77 место из 193-х возможных.

Как отмечал в своем интервью изданию «Янги Узбекистон» в преддверии 30-летия провозглашения независимости президент республики Шавкат Мирзиёев, главной задачей для руководства страны остается обеспечение прав, свобод и законных интересов каждого гражданина страны независимо от его национальности, языка и вероисповедания, повышение уровня и качества жизни нашего народа. «Новый Узбекистан — это прежде всего новые экономические отношения, новое экономическое видение... Реформы оказывают положительное воздействие на жизнь всех слоев населения», - добавил глава государства.

Сегодня мы можем говорить о том, что взаимодействие Узбекистана с ООН носит многосторонний и интенсивный характер. Помимо таких достаточно традиционных, значимых и вполне устоявшихся сфер сотрудничества, как нераспространение ядерного оружия, борьба с наркоагрессией, в последние годы на передний план вышли и новые направления взаимодействия. К ним можно отнести развитие регионального сотрудничества, сохранение экологического баланса в регионе Центральной Азии, гендерное равенство, религиозную терпимость, развитие международного туризма.

Эти направления важны как для самого Узбекистана, так и для его международных партнеров, включая Российскую Федерацию. В основе подхода современной узбекской дипломатии лежит поиск точек соприкосновения между собственными национальными интересами и значимостью того или иного вопроса для других международных акторов — локальных и глобальных, международного сообщества в целом. Так, в июне 2018 года по инициативе Ташкента Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию «Укрепление регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», которая объективно важна для всех стран Центральной Азии и их евразийских соседей. В декабре 2019 года Генеральной ассамблеей ООН была принята выдвинутая президентом Узбекистана резолюция «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии». Она была внесена от имени всех пяти государств Центральной Азии.

В мае 2021 года по инициативе Ташкента Генассамблея ООН утвердила резолюцию об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. В качестве соавторов данной резолюции выступили свыше полусотни государств, включая Россию, Китай, Турцию, США. Это свидетельствовало о значительной заинтересованности международного сообщества в принятии резолюции. Немногим ранее, в 2018 году, по инициативе Ташкента под эгидой ООН был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Фонд привлекает международное финансирование ( в основном со стороны развитых государств) и реализует конкретные практически-значимые проекты в экологической и социальной сферах в партнерстве со специализированными учреждениями ООН.

Также Узбекистан инициировал в 2018 году принятие резолюции «Просвещение и религиозная толерантность». Её основной целью являлось обеспечение всеобщего доступа к образованию и ликвидации безграмотности. Примечательно, что в самом Узбекистане, инициировавшем принятие этой важной для многих государств мира резолюции, за последние пять лет были в три раза увеличены квоты приема в вузы. К 2030 году власти республики планируют увеличить долю охвата выпускников школ, колледжей и лицеев высшим образованием до 50%.

Узбекистан на протяжении трех десятилетий активно взаимодействует с различными учреждениями ООН. Это и Программа развития ООН (ПРООН), и ЮНЕСКО, и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международная организация труда (МОТ) и многие другие. Важной вехой в сотрудничестве с ООН стало избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека. В октябре 2020 года Генеральная ассамблея ООН впервые в истории одобрила кандидатуру Узбекистана в Совет по правам человека на период с 2021 по 2023 годы.

Данное событие является не только показателем объективно возросшего авторитета Узбекистана в глазах членов Генассамблеи ООН, но также отражает и прогресс на этом направлении внутри самого государства. Защита прав человека в различных аспектах — от неприкосновенности личности, гендерного равенства и свободы совести до социально-экономических прав граждан — стала одной из важнейших целей Стратегии действий по пяти приоритетных направлениям развития страны в 2017-2021 гг. В июне 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную стратегию по правам человека. Безусловно, фронт работы в виде требующих решения проблем на этом направлении по-прежнему весьма внушительный, но дорогу осилит идущий.

Активизация партнерства Узбекистана с ООН оказывает сегодня стабилизирующее и консолидирующее воздействие на ситуацию в Центральной Азии и Евразии в целом. Особенно с учетом того, что Ташкент дополняет сотрудничество с ООН конструктивным взаимодействием с ключевыми евразийскими международными организациями. Так, в 2020 году, непростом из-за пандемии Covid-19, Узбекистан председательствовал в Содружестве независимых государств: за этот период в рамках СНГ было подписано более 70 многосторонних документов. Осенью 2021 года к Ташкенту перешло председательство в Шанхайской организации сотрудничества, где власти Узбекистана также продвигают повестку расширения международного экономического сотрудничества, преодоления социально-экономических и гуманитарных вызовов.

Следует обратить внимание на то, что Узбекистан выходит сегодня в мир с конструктивной повесткой, что способствует ее относительно быстрому одобрению другими участниками международного взаимодействия. Российская Федерация, будучи стратегическим партнером Узбекистана и постоянным членом Совета безопасности ООН в свою очередь также поддерживает конструктивный подход Узбекистана к решению региональных и глобальных проблем.

Тридцатилетие взаимодействия Узбекистана с ООН является важной вехой во взаимодействии Ташкента с главной международной организацией современного мира. Очевидно, что за три десятилетия интенсивность, качество и результативность взаимодействия Узбекистана с ООН существенно возросли. Причем, решающим оказался именно вклад последних пяти-шести лет. Стоит ожидать, что в ближайшей и среднесрочной перспективе сотрудничество Ташкента с ООН сохранит свой темп и с высокой долей вероятности будет расширяться. В этом заинтересованы как власти Узбекистана, стремящиеся к всестороннему развитию различных сфер жизни общества и государства, так и руководство ООН, заинтересованное в партнерстве с ответственными государствами, продвигающими в мире конструктивную и востребованную повестку.