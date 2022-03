«Манго» приостановило работу... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представим себе картину. Красно-зеленый приграничный столб, знаменующий собой границу России. По асфальту удаляется, теряясь в дыму выхлопных газов, колонна иномарок. Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Ford... А в будке у дороги в очереди на паспортный контроль стоит толпа иностранцев. Швед в рубашке H&M с красивой синей акулой из IKEA на плече. Американец жует биг-мак и таращится в айфон. Немец в Duty Free пытается купить бутылку Heineken картой Visa от Deutsche Bank, да не тут-то было...

Каждый день ленты пестрят новостями об уходе иностранных компаний «недружественных стран» из России. Одни корпорации «приостанавливают деятельность», другие - частично сокращают ассортимент, третьи продолжают работать, несмотря на громкие заявления. Есть и те, кто громко хлопнул дверью. Причины бизнес-исхода не только политические. Кто-то не может поставлять товары из-за закрытых границ, кто-то не определился с ценой из-за обвала рубля. Попробуем все же разобраться, с чем мы остаемся на данный момент.

Публикуем полный список иностранных марок и брендов, которые покидают Россию. Информация актуальна на 29 марта 2022 года.

ОНИ СКАЗАЛИ «ПРОЩАЙТЕ»

Компании, которые заявили, что покидают нашу страну.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Adobe

Autodesk

Avast

Cisco Systems Inc.

Ericsson

ESET

IBM

SAP

TSMC

Nokia

ASUS

АВИАЦИЯ

Boeing, Embraer, Airbus, Bombardier - остановили обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, а также поставки новых самолетов и запчастей

AerCap (лизинг) - полностью прекратил сотрудничество с российскими авиакомпаниями

КИНО, ТВ

Discovery

Eurosport

Animal Planet

BBC

Warner Media (HBO, CNN)

МЕДИА

Hearst (Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan) - отозвал лицензии на издания

Bloomberg

АУДИТ

Accenture

БАНКИ

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

BNP Paribas

Commerzbank

Deutsche Bank

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Lego

ВИДЕОСЕРВИСЫ

Megogo

Pornhub

Netflix

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Shell

BP

ЗВУКОЗАПИСЬ

Universal Music

Sony Music

ПЛАТЕЖИ

Western Union

American Express

PayPal

ФАСТФУД

Dunkin Donuts

Starbucks

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ

Asos

Amazon

СЕРВИСЫ ЗНАКОМСТВ

Badoo

Bumble

Fruitz

ПРОДУКТЫ

Fazer

Valio

Paulig

АЛКОГОЛЬ

Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Gambrinus)

Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar)

Staropramen

Bernard

Оболонь

Nemiroff

КОСМЕТИКА

Sephora

ПЕРЕВОЗКИ

Bla-bla-Car

ЧАСЫ

Rolex

МЕТАЛЛУРГИЯ

Alcoa

БРОНИРОВАНИЕ

Убрали из поиска российские отели и квартиры:

Booking

Airbnb

Agoda

Hotels

ТАБАК

British American Tobacco (Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также устройства для нагревания табака Glo и стики Neo)

АРХИТЕКТУРА

David Chipperfield Architects

MVRDV

Zaha Hadid Architects

ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТ

Coinbase

ИГРЫ

Epic Games

ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ

Компаний, которые «приостановили работу» в нашей стране, больше всего. Многие из них надеются, что стабильные времена вернутся и можно будет продолжить бизнес в России.

ТЕХНОЛОГИИ

Dell

Epson

HP

Intel

Oracle

Siemens

Microsoft

Samsung

AMD

Panasonic

Hitachi

Canon

Xerox

МЕДИА

Condé Nast (GQ, Vogue Tatler, Glamour)

КИНОКОМПАНИИ

Paramount

Walt Disney

Warner Bros

Universal Pictures

РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА

Fitch

Standard & Poors

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Swarovski

Pandora

Cartier

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Inditex Group (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho)

Uniqlo

PVH Corp. (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s)

Nike

Adidas

Crocs

Victoria's Secret

H&M

Hugo Boss

Burberry

Mango

Vans

Hermes

Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Lauren)

Louis Vuitton

Marks & Spencer

Puma

Prada

Levi Strauss&Co

LPP (Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay)

Helly Hansen

Decathlon

БАДЫ

iHerb

АВТО

BMW

Ford

Hyundai

Volkswagen (Audi, SEAT, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Volkswagen)

Renault

Volvo

Nissan

Toyota

Caterpillar

Suzuki

Rolls-Royce

Scania

Daimler (Maybach, Mercedes-Benz и Smart)

Ferrari

Porsche

General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC)

Harley Davidson

Iveco

Aston Martin

ПРОИЗВОДСТВО ШИН

Continental

Bridgestone

Michelin

Pirelli

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Visa

Mastercard

Apple Pay

Google Pay

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Mothercare

ФАСТФУД

Yum! Brands (KFC, Pizza Hut)

Burger King

McDonald’s

АЛКОГОЛЬ

Diageo (Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Smirnoff, Baileys, Sheridan's, Captain Morgan, Guinness, Gordon's)

Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia)

Carlsberg

Heineken

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ

eBay

ПРОДУКТЫ

Lindt

АНГЛИЙСКИЙ

IELTS

ДОМ/ДАЧА

IKEA

OBI

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

L'Oreal

Chanel

Coty

Dior

Guerlain

Yves Saint Laurent

Givenchy

Kenzo

Make Up For Ever

Estee Lauder (Clinique, DKNY, MAC, Bobbi Brown, Micael Kors, Tom Ford Beauty, Dr.Jart+, La Mer, Orijins, Tom Ford Beauty, Too Faced, Tommy Hilfiger, Kilian, Aramis, Darphin, Jo Malone, Estee Lauder, Glamglow, Smashbox, Le Labo, Aveda, Lab Series, Tory Burch, Rodin, Aerin Beauty, Bumble and Bumble)

Lush

АВИАКОМПАНИИ

American Airlines

ЭЛЕКТРОНИКА

Sony (Sony Pictures, Sony Channel, Sony Turbo, Sony Sci-Fi, Sony Play Station)

ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ

Activision Blizzard

Electronic Arts

ОСТАЛИСЬ, НО ЧАСТИЧНО

Как правило, эти бренды приостановили рекламу и инвестиции, а также ввоз продукции в нашу страну. Но существующие заводы работают.

ГИГИЕНА

Colgate-Palmolive - приостанавливает инвестиции и рекламу, продолжает выпуск и продажу продуктов повседневного пользования - зубную пасту, шампуни, зубные щетки, нити и др.

АЛКОГОЛЬ

Anheuser-Busch («Белый медведь», «Старый мельник», Essa, Corona, «Сибирская корона», Kozel, Stella Artois, Hoegaarden, Bavaria, Bud) - отказался от всех финансовых поступлений от своей доли в российских предприятиях

ПРОДУКТЫ

Инвестиции приостановлены, но производство и продажа продукции продолжается:

Danone (Простоквашино, Активиа, Actimel, Актуаль, Alpro, Bebelac, Растишка, Тёма, Даниссимо, Danone, Био баланс, Актуаль, Смешарики, Петмол)

Nestle (Nescafe, KitKat, Бон Пари, Комильфо, Nuts, Nesquik, Экстрем, Россия — щедрая душа, Быстров, Золотая марка, Maggi, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet, Дарлинг, San Pellegrino, Vittel, Perrier)

Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Добрый, Моя семья, Schweppes, Bonaqua)

Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba)

Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Oreo)

PepsiCo - приостановила продажи Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda, прекратила инвестиции и рекламу. Но продолжает производить молочные продукты («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле») и детское питание («Агуша», «Чудо детки»).

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА УХОДА И Т. Д.

Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Tide, Leonor, Миф, Always, Tampax, Naturella, Discreet, Braun, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Fairy, Mr.Proper, Oral-B, Blend-a-med, Old Spice, Safeguard)

Unilever (AXE, Domestos, Knorr, Lipton, Rexona, Черный жемчуг, Brooke Bond, Camay, Бархатные ручки, Инмарко, Лесной бальзам, Чистая линия, Magnum, Red Bull, Dove, Pepsodent)

ОТЕЛИ

Hilton, Marriott и Hyatt не будут инвестировать в открытия новых отелей. Но полученные средства от работы существующих гостиниц в России будут направлены на поддержку пострадавших украинцев.

ТАБАК

Imperial Brands (Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum) - передаст бизнес российской компании

Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS) – сокращают производство

Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD, Glamour, Sobranie, «Русский Стиль», «Петр I», Wings, Sovereign) - отказ от инвестиций и рекламы

ОСТАЮТСЯ В РОССИИ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Apple продолжает продажи продукции в России, ограничена работа Apple Pay и удалены из AppStore приложения компаний, попавших под санкции

АУДИТ И КОНСАЛТИНГ

Российские подразделения будут выведены из международных сетей, но продолжат работу в качестве самостоятельных групп, сохранив персонал:

Deloitte

Ernst & Young

PwC

KPMG

ДОМ/МЕБЕЛЬ

Leroy Merlin

ТУРИЗМ

TUI Group запретила использовать свою марку в России. Сейчас его заменяет российский туроператор FUN&SUN

БУКМЕКЕР

Parimatch отзывает свой бренд и будет работать под другим названием

ДОСТАВКА ГРУЗОВ

DHL Express - офисы в России продолжают работать в штатном режиме, оказывают все услуги по доставке грузов.

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Auchant

Decatlone

Selgros

Globus

Metro

ФАРМАЦЕВТИКА

AstraZeneca

Pfizer

Novo Nordisk

Bayer

Gedeon Richter

Eli Lilli

Merck

Boehringer Ingelheim

Dr. Reddy’s

GlaxoSmithKline

Bosnalijek