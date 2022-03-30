Бизнес российских звезд: Киркоров зарабатывает на мороженом, а Собчак шьет одежду

Филипп - совладелец компании по производству пломбира и эскимо. Фото: Андрей ЛЮБИМОВ/АГН «Москва»

Коронавирус и западные санкции сильно ударили по карману звезд. Концертов сейчас немного, корпоративов тоже стало в разы меньше. Мало у кого, как у Киркорова, есть подушка безопасности, на которой они могут безбедно жить не один десяток лет. Поэтому многие звезды открыли побочный бизнес. И если ковид их предприятия худо-бедно пережили, то что будет с предпринимательскими проектами знаменитостей теперь, в условиях новой экономической реальности, пока неизвестно.

Пугачева делает обувь, а Орбакайте - духи

Как удалось выяснить «КП», у Филиппа Киркорова, кроме солидного накопленного капитала, есть и бизнес-активы. Артист является совладельцем компании, которая занимается выпуском пломбира и эскимо. Плюс ко всему артист готовится выпустить именные сухарики «Киркорки».

Есть побочный доход и у Аллы Пугачевой, которая уже давно не гастролирует. Лишь изредка Примадонна соглашается выступить на корпоративе за рекордный для шоу-бизнеса гонорар в 350 тысяч евро (более 30 миллионов рублей). Алла Борисовна подрабатывает разработкой авторских коллекций обуви и аксессуаров. К обуви у Пугачевой любовь появилась не просто так. Отец певицы Борис Михайлович Пугачев работал в обувной промышленности.

Алла Борисовна любит комфортную обувь. Поэтому на такие босоножки просто любуется со стороны. Фото: Людмила ПАХОМОВА/ТАСС

- Для меня самое главное, чтобы обувь была не только элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука, - делилась с журналистами на презентации своей новой обувной коллекции Алла Пугачева.

Обувь от Примадонны не из дешевых - на сайте бутика модели от певицы стоят от 7 - 20 тысяч рублей.

Флакончик духов от Орбакайте стоит более 33 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте тоже занялась бизнесом, выпустила с брендом Tiziana Terenzi парфюм «Я - Кристина Орбакайте!». Стоимость флакончика от звезды - более 33 тысяч рублей.

Светлаков купил горнорудную компанию

Сергей Светлаков пять лет назад стал совладельцем и гендиректором «Студии Свердловск», которую он открыл вместе со своим коллегой Александром Незлобиным. Так же Светлаков инвестировал доходы, купив 2,3% в горнорудной компании «Территория».

В свободное от добычи металлов время Сергей Светлаков печет пиццу. Фото: СОЦСЕТИ

Помимо этого, у артиста есть еще пиццерия «ЯММ Пицца» в Санкт-Петербурге.

- Я счастливый человек, потому что все это переплетается. Для меня это работа, с одной стороны. А с другой - великое счастье, - объясняет «КП» Светлаков. - Слава богу, все приносит понемножку прибыль. Меня нельзя назвать бизнесменом. Мой бизнес в начале пути, может прекратиться, а может взлететь. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет.

У Бабкиной - свечной заводик

Собчак запустила линию спортивной одежды. Фото: СОЦСЕТИ

У Ксении Собчак тоже есть подработка. Телеведущая выпустила собственную линию спортивной одежды. И Собчак по-прежнему имеет активы в ресторанном бизнесе. Сейчас она курирует модное заведение на Большой Никитской She.

Надежда Бабкина и Евгений Гор продают свечи и ароматы для дома. Фото: Алена КАЛИТА/Global Look Press

У Надежды Бабкиной и ее мужа, певца Евгения Гора, тоже есть небольшой семейный бизнес. Еще в декабре супруги открыли в центре Москвы магазин, в котором можно приобрести ароматические свечи и парфюм для дома. Все производство контролирует лично муж артистки Евгений Гор, он же является и управляющим бутика. Кстати, цены в магазине вполне доступные - от 900 рублей за аромасвечу ручной работы.

Валерия посадила на диету мужа, а заодно и остальных

53-летняя Валерия как образцовая зожница и обладательница стройных форм наладила выпуск диетической еды.

Валерия сама тестировала и дорабатывала меню для своей службы доставки полезной еды. Фото: СОЦСЕТИ

Супруг звезды осенью поспорил с другом на несколько миллионов рублей, что сможет сбросить лишний вес, который набрал, переболев коронавирусом. И тут Иосифу помогла система питания, разработанная женой. Продюсер скинул к новогодним праздникам более 10 кило и выиграл спор.

- Я сторонница здорового образа жизни, всю жизнь стараюсь правильно питаться. Пробовала много разных рационов с доставкой правильного питания (сейчас это популярная услуга), но мне дольше двух недель не получалось задержаться ни на одном. Потому что привозят хоть и полезную еду, но невкусную, пресную. А мне хочется, чтобы еда приносила удовольствие, - рассказывает Валерия. - Поделилась своей идеей с Эмином Агаларовым (певец, бизнесмен. - Ред.). Он прямо с восторгом воспринял: супер, запускаемся. Пять месяцев занял процесс подготовки. Надо было собрать правильную команду. Кухню ставил шеф-повар всех ресторанов Эмина, и, конечно же, мы еще привлекли кандидата медицинских наук - диетолога. И мой личный вклад здесь, безусловно, есть в каждом блюде. Я абсолютно все тестировала, дорабатывала вместе с технологами и диетологами.

Мы запустили меню только премиум-класса, оно достаточно дорогое (3500 рублей в день. - Ред.). Сейчас хотим сделать более демократичную линию питания.

Канделаки выпускает косметику

Певица Нюша запустила линию именной косметики. Телеведущая Тина Канделаки тоже выпускает косметику и владеет целой клиникой красоты.

Тина Канделаки - лицо собственной марки косметики. Фото: СОЦСЕТИ

- Клиника с долгами осталась мне десять лет назад после развода. Я их выплатила, и вместе с Линдой - моей ближайшей подругой - мы стали ее развивать. С помощью профессора и доктора биологических наук Валентины Ивановны Деменко мы сварили смывку и крем - сначала для меня, потом для наших клиентов. Наша косметика улетела за несколько дней. Тогда мы поняли, что это может быть бизнесом, - рассказала «КП» Тина Канделаки.

Билан открыл бюджетный отель

Несколько лет назад на пару с мужем своей старшей сестры Дима Билан выкупил землю в Коломне и построил там скромный трехзвездочный мини-отель на 29 номеров. Однако вскоре сестра со скандалом развелась, и певцу пришлось сесть за стол переговоров с бывшим шурином. К счастью, все споры были быстро урегулированы, поскольку большая часть капитала, вложенного в гостиницу, принадлежит Билану. Отель артиста до сих пор функционирует и приносит ему стабильный доход.

Билан владеет трехзвездочным отелем в Коломне. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бузова и Ургант перешли на криптовалюту

В кризисные времена самый главный вопрос - как спасти накопления. У артистов за годы хлебосольных корпоративов, где они могли «напеть» за часовой концерт десятки миллионов рублей, появились серьезные капиталы. Плюс многие, как Ольга Бузова, зарабатывали немалые деньги с помощью соцсетей. Один только рекламный пост на странице Оли в Инстаграме стоил от 700 тысяч рублей. А за прямой эфир в соцсети с известным психологом телезвезда получила аж полтора миллиона рублей. С закрытием в России Инстаграма многие знаменитости лишились солидных заработков. Но вопрос, как спасти сбережения от инфляции, менее актуальным не стал.

Ольга Бузова лишилась больших доходов в соцсетях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас, как рассказали «КП» эксперты, многие российские звезды вкладывают капиталы в криптовалюту. В том числе и Ольга Бузова, гонорар которой за один частный концерт составлял более 50 тысяч евро.

- Для многих крипта привлекательна, поскольку ей не страшны ни западные санкции, ни блокировки, - объясняет певица Анна Калашникова. - Я вложила более миллиона рублей в криптовалюту еще до кризиса. Слышала, что сейчас такие вложения сделали Иван Ургант, Элджей и другие звезды. Не могу похвастаться удачным вложением, поскольку за последний год крипта упала, я потеряла на ней около 700 тысяч рублей. Но пока сохраняю спокойствие, поскольку аналитики прогнозируют, что криптовалюта вырастет в цене.

Но звездные промоутеры со скепсисом восприняли новые вложения артистов.

- Ой, к сожалению, не все умеют вкладываться, - считает звездный прокатчик Сергей Лавров. - Повезло только певице Валерии, потому что рядом есть предприимчивый Иосиф Пригожин, который может посоветовать, куда вложиться. А так артисты у нас живут одним днем. Расходов много: клипы, новые костюмы. Да и красивая жизнь дорого им обходится.

А КТО ЕЩЕ?

Лепс торгует соленьями

Григорий Лепс тоже давно ушел в бизнес. С ресторанами у певца не заладилось, все его заведения быстро закрылись. Но бизнес-эксперименты артиста на этом не закончились: он запустил производство домашних солений и водки. А также у Лепса есть собственная линия очков.

Солисты группы «Иванушки» тоже бизнесмены. У «Рыжего» сеть магазинов «Рыжий Шоп», где продается не только одежда, но и всякая бытовая мелочовка - зарядки для телефона, наушники. Такая же сеть есть и у его коллеги Кирилла Туриченко. А вот Кирилл Андреев вложил гонорары в шиномонтаж и производство тортов.

У Басты сеть закусочных, где музыкант потчует посетителей бургерами. А у Тимати - барбершоп, тату-салон, ресторан японской кухни, бургерная и школа серфа.