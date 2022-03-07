Минобороны: США финансировали на Украине 30 биолабораторий, где изучались чума и другие опасные вирусы

Документы подтверждают работу биолабораторий США на территории Украины Фото: REUTERS

Беженцы с Украины могут принести в Европу совершенно новую реальность. А с ней десятки новых вирусов, изучением которых Пентагон, как теперь выясняется, занимался на территории Украины несколько лет. Эпидемия коронавируса европейцам, да и всему миру может показаться просто детским насморком.

Выяснилось, что 24 февраля Пентагон поставил задачу Минздраву Украины полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в 20 украинских биолабораториях. При этом в руки российских военных попали многочисленные документы по их работе. С ними продолжают работать российские эксперты. Некоторыми своими выводами делятся с журналистами.

- Анализ инструкции должностным лицам лабораторий говорит о том, что ликвидация коллекций вирусов на Украине была направлена на их безвозвратное уничтожение. Все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве, - перечислил опасные вирусы с которыми работал Пентагон на территории Украины начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Документ с перечнем возбудителей опасных болезней, с которыми работали в лабораториях Украины. И приказ об их уничтожении.

По данным представителя Минобороны России, только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего - более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ.

Выходит, что украинцы жили много лет фактически на бомбе с вирусами. А это незаконно.

- Кураторы из Пентагона понимают, что если их коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии, - заявил Кириллов.

Отметим, что на брифинге Минобороны СМИ был представлен анализ пока части документов, которые обнаружили недавно на Украине. Но уже они подтверждают военно-биологическую деятельность США на территории Украины, где была сформирована сеть из 30 биологических лабораторий, которые наши специалисты разделяют на "научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические".

- Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра). А в реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь, Black and Veatch (Блэк энд Витч). Сотрудники биолабораторий занимаются сбором и вывозом в США штаммов опасных микроорганизмов изучают потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку, - рассказал представитель Минобороны.

Согласно найденным документам, с 2021 года Пентагон выделил на проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" 11,8 млн. долларов. А в прошлом году Министерство обороны Германии изучало на территории Украины возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов. По документам, как вы понимаете совершенно в мирных целях: "в рамках реализации украинско-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза".

А еще после ряда исследований, под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США было вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. Американцы повернуты на том, чтобы создать вирус, который уничтожал бы населения по этнической принадлежности. Есть мнение, что таким образом они собираются решать свои внутренние и внешние угрозы. Говорят, что в ряде стран уже проходили испытания вирусов, которые ослабляют иммунную систему и сокращают жизнь граждан.

Кириллов отметил, что Минобороны России с 2014 года зафиксировало на Украине рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью там увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения даже объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

- Считаем, что в 2007 году штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из Ряда экспортеров свинины, - сообщил результаты одного из расследований начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

При этом подчеркнул, что Управление начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил России постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины.

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