Жена 63-летнего Алека Болдуина родит ему восьмого ребенка

Алек и Хилария Болдуин снова станут родителями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то Алек Болдуин снялся в комедии «Привычка жениться», хотя на самом деле ему следовало бы сыграть в фильме «Привычка становиться отцом». Жена 63-летнего голливудского актера объявила, что снова беременна. 38-летняя Хилария ждет седьмого ребенка. Для Болдуина он станет восьмым – у него есть старшая дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Счастливую новость Хилария рассказала в соцсетях. Она опубликовала видео, на котором их дети, узнав радостное известие, бросились обнимать маму и папу. Милое видео сопровождал текст:

- После многих взлетов и падений за последние несколько лет мы на таком подъеме и у нас есть огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была и без того полной, но мы очень довольны этому сюрпризу. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали об этом детям - как видите, они очень взволнованы! Новый малыш - очень яркое событие в нашей жизни. Это благословение и подарок в такие неопределенные времена. Я с нетерпением жду продолжения этого дикого путешествия, которое мы называем ''жизнью''. С любовью к вам и вашим близким, - написала Хилария.

У пары уже есть шестеро общих детей. Фото: соцсети.

Ровно год назад у супругов родилась дочь Люсия. А всего за пять месяцев до этого на свет появился их сын Эдуардо. Ребенка родила суррогатная мать. Дело в том, что в 2019 году у Хиларии один за другим случились два выкидыша. Причем второй произошел уже на довольно позднем сроке – на четвертом месяце, супруги знали, что у них должна была родиться девочка. Это стало для жены актера настоящей трагедией. Чтобы не рисковать, супруги обратились к услугам суррогатного материнства, но не теряли надежду – и Хилария снова забеременела естественным путем. Малыш Эдуардо дался ей нелегко, она почти все время лежала на сохранении. Но в итоге пятый ребенок звезд родился здоровым и в срок. А через полгода суррогатная мать родила им шестого.

Алек и Хилария поженились десять лет назад, в 2012 году. Они воспитывают 8-летнюю дочь Кармен, годовалую Люсию и четверо сыновей - 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео и полуторагодовалого Эдуардо. 27-летняя дочь Болдуина Айленд делает успешную карьеру фотомодели. С ее матерью Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша. Правда, в последнее время актеру, казалось, было совсем не до планов по расширению семейства. Алек до сих пор является ответчиком в судебном процессе по делу о несчастном случае на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». В октябре прошлого года актер случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. После несчастного случая Болдуин несколько месяцев был в депрессии, но сейчас его карьера вновь активизировалась. Вскоре он начнет работать сразу над двумя проектами – «Kid Santa» и «Billies Magic World». Кроме того, в феврале Алек сообщил, что приступил к съемкам триллера «97 минут».