Ани Лорак взяла ради мужа-турка кредит в полмиллиона долларов, а он публично изменил ей

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. Певица безумно любила мужа и решилась ради него на серьезный шаг – взяла кредит в банке на 500 тысяч долларов. Эти деньги она отдала Мурату, чтобы он осуществил свою давнюю мечту – открыл свой ресторан. Однако турок не оценил поступок жены и предал ее.

- Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь, - рассказала Ани в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Со временем Ани поняла, что для развития своей сольной карьеру ей нужно переезжать в Москву. Но Мурат наотрез отказался ехать в Россию и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве. В результате супруги стали жить на две страны.

А вскоре Ани стала героиней громкого скандала. Певица признается, что в самых страшных снах не могла представить себе, что фото ее мужа с любовницей обойдут все газеты. Налчаджиоглу сфотографировали в одном из ночных заведений Киева в объятиях модели Яны Беляевой.

- Он публично появлялся с девушками в городе, в котором меня все знают. В каком свете он выставлял меня? – сетует Лорак.

У бывших супругов растет дочь София. Фото: Инстаграм.

Простить мужу измену Ани не смогла и подала на развод. После расставания Мурат не стал возвращаться в родную Турцию, а остался в Киеве, где управлял принадлежащими ему рестораном. Не так давно он женился на свой возлюбленной – визажистке по имени Лилия. Дочь Ани и Мурата, 11-летняя София, живет с мамой в Москве.

Лорак не скрывает, что разрыв с мужем дался ей очень тяжело. Она была уверена, что их с Муратом брак – на всю жизнь, и они проживут вместе до глубокой старости. После развода певице пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

- Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий, - ранее рассказывала звезда.